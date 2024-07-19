Во Владимирской области порядок получения жилищной субсидии будет упрощён С 1 июля 2024 года...

Во Владимирской области порядок получения жилищной субсидии будет упрощёнС 1 июля 2024 года изменились размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидии на оплату ЖКУ, сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.При применении новых стандартов для большинства семей, получающих жилищную субсидию, размер выплаты повысится. Перерасчёт будет произведён в беззаявительном порядке, обращаться в учреждения социальной защиты населения для этого не требуется. О новом размере выплаты получатели субсидии будут проинформированы индивидуально.Жилищная субсидия предусмотрена для тех, кто тратит на ЖКУ больше определённой доли своего дохода, а именно 22 процентов. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров этот показатель – 18 процентов.Кроме того, Правительство РФ выпустило постановление, упрощающее порядок предоставления субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Он вступит в силу с 25 сентября 2024 года.С этого времени жители Владимирской области будут подавать заявление на субсидию всего 1 раз – при первоначальном оформлении. Кроме заявления никаких других документов не потребуется: учреждения социальной защиты населения получат всю информацию, необходимую для принятия решения, в других органах и организациях."Такую работу в отношении получателя субсидии учреждения будут проводить каждые 6 месяцев. На основании поступивших данных субсидия (при наличии права) каждый раз будет продлеваться ещё на полгода. Так же в автоматическом режиме будет производиться сверка с фактическими расходами граждан на оплату ЖКУ. Повторно обращаться в учреждение не нужно", - пояснили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Заявление на субсидию подаётся в электронном виде через портал Госуслуг. При этом сохраняется возможность обратиться лично в учреждение социальной защиты населения или в ближайший МФЦ.Фото: Правительство Владимирской области