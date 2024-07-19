Житель Меленок пойдет под суд за драку с полицейскими Житель Меленок обвиняется в применении...

Житель Меленок пойдет под суд за драку с полицейскимиЖитель Меленок обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).Следствием установлено, что 31 мая 2024 в вечернее время двое сотрудников отделения вневедомственной охраны по Меленковскому району – прибыли на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки» по сигналу тревожной сигнализации.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, на спортивный площадке находился местный житель в нетрезвом виде и нарушал общественный порядок.Полицейские стали забирать нарушителя в отдел полиции, но обвиняемый стал их толкать и применил физическую силу.В ходе расследования следователями допрошены многочисленные свидетели, изучена видеозапись с камеры видеонаблюдения, выполнены иные следственные и процессуальные действия.Уголовное дело направлено в суд.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky