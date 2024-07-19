48-летний мужчина сделал подкоп под ограждением и проник на территорию криптофермы, которая находится в одном из сел Кольчугинского района. Злоумышленник пробрался в помещение с

48-летний мужчина сделал подкоп под ограждением и проник на территорию криптофермы, которая находится в одном из сел Кольчугинского района. Злоумышленник пробрался в помещение с оборудованием для майнинга криптовалют и похитил шесть единиц техники. Как рассказали в УМВД, общая стоимость украденного – 240 тысяч рублей. В результате розыскных мероприятий похитителя удалось задержать. Технику он планировал продать,