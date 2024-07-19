Жителей Владимирской области приглашают на онлайн-флешмоб ко Дню государственного флага Владимирцы...

Жителей Владимирской области приглашают на онлайн-флешмоб ко Дню государственного флагаВладимирцы могут стать участниками ежегодного онлайн-флешмоба «Цвета российского флага». Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики могут все желающие из любого уголка страны."Для участия в онлайн-флешмобе необходимо до 14 августа подготовить творческий фотоснимок композиции в цветах российского флага и загрузить его на сайт музея. Участники могут сделать символический триколор своими руками – его можно составить из различных предметов: игрушек, цветов, воздушных шаров, книг и др., нарисовать или изготовить коллаж, использовать триколор в элементах одежды", - рассказали в пресс-службе Музея Победы.В День Государственного флага России, 22 августа, на сайте Музея Победы развернется единый грандиозный флаг Российской Федерации из фоторабот участников. Многочисленные снимки превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора.Кроме того, в рамках флешмоба пройдет онлайн-голосование за лучшие работы по мнению интернет-пользователей. Проголосовать за виртуальные работы можно будет до 2 сентября.Подробности можно узнать на сайтеФото: пресс-служба Музея Победы