Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START 18 июля. Секретами съемок ставшего уже культовым сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделятся
Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START 18 июля. Секретами съемок ставшего уже культовым сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделятся режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников, автор сценария Андрей Золотарев, команда съемочной группы, актеры Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, Слава Копейкин,