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<a href="https://33live.ru/novosti/19-07-2024-zvyozdy-seriala-podelilis-sekretami-o-semkax-slovo-pacana-krov-na-asfalte-—-smotrite-s-18-iyulya-na-winkru-i-start.html" target="_blank">Звёзды сериала поделились секретами о съемках «Слово пацана. Кровь на асфальте» — смотрите с 18 июля на Wink.ru и START</a> - Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START 18 июля. Секретами съемок ставшего уже культовым сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделятся