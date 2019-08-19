В честь первого года жизни сына Сережи хоккеист Александр Овечкин и его жена, модель Настасья Шубская закатили грандиозный праздник. На вечеринку пришли самые близкие.

В честь первого года жизни сына Сережи хоккеист Александр Овечкин и его жена, модель Настасья Шубская закатили грандиозный праздник. На вечеринку пришли самые близкие.Александр Овечкин и Настасья Шубская арендовали элитный ресторан в Подмосковье, куда позвали отца Настасьи Кирилла Шубского, ее сестер Анну и Марию Нахапетовых с детьми и друзей. Также поздравить именинника пришел и близкий друг Овечкина певец Сергей Жуков. Он даже исполнил несколько композиций из репертуара группы "Руки вверх".Развлекали гостей настоящие животные. Любой желающий мог сфотографироваться и погладить альпак, морских котиков и карликовых свинок. А еще маленьких гостей веселили аниматоры. В финале вечера родители вынесли Сереже многоярусный торт, который украшала фигурка главного героя мультфильма "Босс-молокосос". Сам именинник в течение всего праздника играл вместе с другими детьми и фотографировался с родными, компетентно сообщает .Ранее Настасья Шубская и Александр Овечкин трогательно поздравили наследника с днем рождения в своих аккаунтах в социальной сети Instagram. Оба опубликовали фотографию с, предположительно, крестин мальчика. "С днем рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями! ❤️" – написала .Ей вторил и . "С днем рождения наш малыш! мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! будь самым счастливым, здоровым! а мы с мамуликом всегда будем рядом!❤️❤️❤️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пообещал хоккеист.