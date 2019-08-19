Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. В календаре дата появилась одиннадцать лет назад по инициативе Организации Объединенных Наций.

Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. В календаре дата появилась одиннадцать лет назад по инициативе Организации Объединенных Наций.В России операции гуманитарного характера проводят в основном специалисты МЧС. С момента создания ведомства таких было почти триста, передает "Россия 24". В итоге помощь получили в 70 странах мира. В том числе с августа 2014 года на юго-восток Украины доставили около 80 тысяч тонн гуманитарного груза, а в 2012 году организовали авиамост в Сирию. Самолеты МЧС за три года совершили 60 рейсов в арабскую республику, на обратном пути вывозили всех, кто хотел покинуть регион.Кроме того, российские спасатели помогают коллегам на разных континентах тушить пожары и ликвидировать последствия природных стихий, разминировать территорию и решать кадровые вопросы.