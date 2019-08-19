Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской Баварии Франка Рибери Жан-Пьер Берне рассказал о том, как проходят переговоры с московским Локомотивом.

Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне рассказал о том, как проходят переговоры с московским "Локомотивом"."Сейчас наши переговоры с "Локомотивом" находятся в наиболее активной стадии, – заявил Берне, слова которого приводит Sport24.ru. – Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца".Ранее французские СМИ сообщили, что "железнодорожники" вступили в переговоры с представителями футболиста. После чего генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что до 2 сентября по этому вопросу никаких комментариев не будет.Напомним, Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии. На сегодняшний день Франк свободный агент. По данным ряда СМИ, в его услугах заинтересован голландский ПСВ.