В мероприятии приняли участие члены общественного совета и совета ветеранов.

Сотрудники ОМВД России по Александровскому району совместно с членами общественного совета и совета ветеранов в рамках акции «Каникулы с общественным советом» организовали квест – игру для ребят из детского оздоровительного лагеря «Рекорд».Перед началом игры госавтоинспектора напомнили о Правилах дорожного движения, рассказали об опасных ситуациях на дороге.В квесте приняли участие шесть команд, каждой из которых предстояло пройти несколько испытаний.Участники отвечали на вопросы, связанные с безопасным поведением на дороге. Самый забавный и веселый этап, вызвавший бурю эмоций у ребят, был связан с нахождением отпечатки пальцев, которые они сами оставили. Игра получилась эмоционально насыщенной, участники получили массу положительных эмоций.В завершение стражи порядка и общественники поздравили команды-победителей с заслуженными наградами и пожелали всем отличного завершения летних каникул.