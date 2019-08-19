Ради того, чтобы родить второго ребенка, Ирина Аллегрова отправилась на другой конец планеты. Императрица отечественной сцены обратилась за помощью к магу.

Ради того, чтобы родить второго ребенка, Ирина Аллегрова отправилась на другой конец планеты. "Императрица" отечественной сцены обратилась за помощью к магу.Ирина Аллегрова обожает посещать разные страны в свободное от работы время, причем выбирает весьма экзотические направления. В конце 90-х годов артистка побывала в Новой Зеландии. Говорят, исполнительница отправилась в другую часть света не только из любопытства.Якобы Аллегрова мечтала родить второго ребенка, но у нее не получалось. Артистке рассказали, что местный колдун творит чудеса. Она приехала на прием и выполнила все, что требовал маг, однако сеанс не помог, пишет .Напомним, что у певицы есть дочь Лала и внук Александр. Вместе с родными Ирина обожает проводить время в Италии. Говорят, там у "императрицы" отечественной сцены есть недвижимость. Под ласковым солнцем Тосканы Аллегрова предпочитает ходить на яхте.Однажды звезда попала в неприятную ситуацию. Случайно она оказалась на чужой территории, и ее задержали карабинеры. "Я попыталась объясниться на ломаном итальянском. Подключился внук, который знает в совершенстве английский", – рассказала .В итоге певица попросила позвать хозяина дома. К счастью, им оказался русский, который сразу узнал артистку и пригласил в гости.