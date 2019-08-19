Ради того, чтобы родить второго ребенка Ирина Аллегрова отправилась на другой конец планеты. Императрица отечественной сцены обратилась к помощи мага.

Ради того, чтобы родить второго ребенка Ирина Аллегрова отправилась на другой конец планеты. Императрица отечественной сцены обратилась к помощи мага.Ирина Аллегрова обожает посещать разные страны в свободное от работы время. Причем выбирает весьма экзотические направления. Так, в конце 90-х годов артистка побывала в Новой Зеландии. Говорят, исполнительница отправилась в другую часть света не только из любопытства. Якобы Ирина Аллегрова мечтала родить второго ребенка, но у нее не получалось.Тогда артистке рассказали, что местный колдун может творить чудеса. Певица приехала на прием и выполнила все, что требовал маг, передает . Однако сеанс не помог – второго ребенка Ирина Аллегрова не родила. Отметим, что у артистки есть дочь Лала и внук Александр. Вместе с родными Ирина обожает проводить время в Италии.Говорят, там у императрицы отечественной сцены есть своя недвижимость. Под ласковым солнцем Тосканы Аллегрова предпочитает ходить на яхте. Однажды артистка попала в неприятную ситуацию. Случайно она попала на чужую территорию, и ее задержали карабинеры. "Я попыталась объясниться на ломаном итальянском. Подключился внук, который знает в совершенстве английский", – рассказала Ирина Аллегрова.В итоге, певица потребовала позвать к ней хозяина дома, чтобы решить все проблемы. К счастью, им оказался русский, который немедленно узнал артистку и пригласил в гости.