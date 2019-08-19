Бразильский полузащитник Барселоны Фелипе Коутиньо на правах аренды до конца сезона-2019/2020 перешел в мюнхенскую Баварию. В новом для себя клубе 27-летний футболист будет выступать под десятым номером.

Бразильский полузащитник "Барселоны" Фелипе Коутиньо на правах аренды до конца сезона-2019/2020 перешел в мюнхенскую "Баварию". В новом для себя клубе 27-летний футболист будет выступать под десятым номером.Мюнхенская команда заплатит за аренду 8,5 миллиона евро. Как сообщает пресс-служба "Барселоны", арендное соглашение включает в себя опцию выкупа за 120 миллионов евро."Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы, – приводит слова Коутиньо пресс-служба "Баварии". – Я в предвкушении. Как и "Бавария", я ставлю перед собой большие цели, и я уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигним".