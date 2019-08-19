В начале августа стало известно о кончине фешен-директора
ЦУМа Аллы Вербер. О том, что стало причиной смерти бизнесвумен, говорили
разное, например, что она умерла в результате аллергической реакции на морепродукты.
Между тем согласно заявлению официальных представителей светская львица скончалась
из-за менингококкового сепсиса.
В начале августа стало известно о кончине фешен-директора
ЦУМа Аллы Вербер. О том, что стало причиной смерти бизнесвумен, говорили
разное, например, что она умерла в результате аллергической реакции на морепродукты.
Между тем согласно заявлению официальных представителей светская львица скончалась
из-за менингококкового сепсиса.
Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание,
вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими
проявлениями – от бессимптомного носительства до гнойного менингита и
менингококцемии с поражением различных органов и систем.
По словам , так как обострение
болезни возникло внезапно, а ее течение было стремительным и привело к
летальному исходу, можно предположить, что у Аллы Константиновны была
Гипертоксическая (молниеносная) форма менингококковой инфекции. Она протекает с инфекционно-токсическим шоком.
"Начало бурное – с внезапным подъемом температуры тела
до 39,5-40 градусов и выше, ознобом, появлением обильной геморрагической сыпи.
Вначале заболевания отмечается выраженное беспокойство больного, но, с
прогрессированием шока, сознание у больного угнетается вплоть до развития комы.
Артериальное давление в начале заболевания нормальное, или даже повышенное, но
с течением времени (при дальнейшем развитии шока) прогрессивно падает,
возникает тахикардия, пульс нитевидный, выражена одышка. Все это говорит о
развитии жизнеугрожающего синдрома Уотерхауса-Фридериксена", – рассказал
специалист корреспонденту "Дни.ру".
Валерий Петухов добавил, что при молниеносной форме часто
развиваются судороги. Температура тела в терминальной стадии шока снижается до
нормальных значений, или даже низких. Кроме всего прочего, при данной форме
менингококковой инфекции развивается острое набухание и отек головного мозга.
Клинически это проявляется сильной головной болью, судорогами, повторной рвотой
и потерей сознания.
"Учитывая тот факт, что, судя по сообщениям СМИ, в момент
обострения заболевания находилась на отдыхе, скорее всего вдали от
профильным клиник, то медицинская помощь не могла быть оказана настолько
быстро, насколько это было необходимо, что привело к развитию
инфекционно-токсического шока и смерти ", – резюмировал Валерий
Петухов.