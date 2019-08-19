В начале августа стало известно о кончине фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. О том, что стало причиной смерти бизнесвумен, говорили разное, например, что она умерла в результате аллергической реакции на морепродукты. Между тем согласно заявлению официальных представителей светская львица скончалась из-за менингококкового сепсиса.

В начале августа стало известно о кончине фешен-директораЦУМа Аллы Вербер. О том, что стало причиной смерти бизнесвумен, говорилиразное, например, что она умерла в результате аллергической реакции на морепродукты.Между тем согласно заявлению официальных представителей светская львица скончаласьиз-за менингококкового сепсиса.Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание,вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническимипроявлениями – от бессимптомного носительства до гнойного менингита именингококцемии с поражением различных органов и систем.По словам , так как обострениеболезни возникло внезапно, а ее течение было стремительным и привело клетальному исходу, можно предположить, что у Аллы Константиновны былаГипертоксическая (молниеносная) форма менингококковой инфекции. Она протекает с инфекционно-токсическим шоком."Начало бурное – с внезапным подъемом температуры теладо 39,5-40 градусов и выше, ознобом, появлением обильной геморрагической сыпи.Вначале заболевания отмечается выраженное беспокойство больного, но, спрогрессированием шока, сознание у больного угнетается вплоть до развития комы.Артериальное давление в начале заболевания нормальное, или даже повышенное, нос течением времени (при дальнейшем развитии шока) прогрессивно падает,возникает тахикардия, пульс нитевидный, выражена одышка. Все это говорит оразвитии жизнеугрожающего синдрома Уотерхауса-Фридериксена", – рассказалспециалист корреспонденту "Дни.ру".Валерий Петухов добавил, что при молниеносной форме часторазвиваются судороги. Температура тела в терминальной стадии шока снижается донормальных значений, или даже низких. Кроме всего прочего, при данной формеменингококковой инфекции развивается острое набухание и отек головного мозга.Клинически это проявляется сильной головной болью, судорогами, повторной рвотойи потерей сознания."Учитывая тот факт, что, судя по сообщениям СМИ, в моментобострения заболевания находилась на отдыхе, скорее всего вдали отпрофильным клиник, то медицинская помощь не могла быть оказана настолькобыстро, насколько это было необходимо, что привело к развитиюинфекционно-токсического шока и смерти ", – резюмировал ВалерийПетухов.