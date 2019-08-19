В семье Елены Бирюковой грядет радостное событие. Совсем скоро 48-летняя звезда комедийного сериала Саша+Маша выйдет замуж за бывшего супруга своей подруги Екатерины Климовой.

В семье Елены Бирюковой грядет радостное событие. Совсем скоро 48-летняя звезда комедийного сериала "Саша+Маша" выйдет замуж за бывшего супруга своей подруги Екатерины Климовой.Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары есть дочь Аглая. Лишь пару лет назад популярная актриса наконец дождалась предложения руки и сердца. Однако тогда пара так и не оформила отношений. Лишь сейчас наконец влюбленные занялись подготовкой к торжеству, которое запланировано на 27 августа, передает ."На торжество пригласили только родных и самых близких друзей, будет всего 20–25 человек. Сейчас занимаемся выбором платья, склоняемся в сторону классического варианта", – рассказала дочь Елены от предыдущего брака Александра. Девушка помогает матери в организации торжества.После росписи супруги планируют отметить торжество в ресторане в кругу самых близких людей, а в будущем – отправиться в свадебное путешествие. Из-за плотного рабочего графика у Елены Бирюковой пока нет возможности провести медовый месяц так, как ей бы хотелось.Отметим, что Илья Хорошилов бывший муж другой актрисы – . Та даже подарила ему дочь Елизавету. Примечательно, что когда-то Елена и Екатерина были близкими подругами. Но все изменилось, когда Бирюкова стала встречаться с Хорошиловым. Теперь Катя и Лена не так близки, хотя и сохранили взаимоотношения. Более того, продолжает Климова общаться и с бывшим мужем.Напомним, что когда Елене Бирюковой было всего 35 лет, медики поставили ей страшный диагноз – рак яичников. Она впала в депрессию. Однако в какой-то момент Елена поняла, что надо взять себя в руки и бороться за жизнь. Бирюкова перенесла сложную операцию, пошла на поправку и даже родила второго ребенка. Артистка отмечает, что нет никакого универсального рецепта, который бы помог победить недуг. "Здесь рецепта нет, но ты должен понимать, что никакой истерикой или переживаниями ничего не изменишь. Просто надо начать стремиться что-то делать", – говорила в интервью .