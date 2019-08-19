Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам после обнародования данных о гибели скота в Минской области. По мнению эксперта, истерика лидера вряд ли приведет к улучшению аграрной ситуации в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам после обнародования данных о гибели скота в Минской области. По мнению эксперта, истерика лидера вряд ли приведет к улучшению аграрной ситуации в стране.В ходе рабочего визита в Могилевскую область Александр Лукашенко сообщил об увеличении числа краж в аграрном секторе. Он отметил, что злоумышленники воруют все, начиная с дизельного топлива и заканчивая зерном. Президент пообещал принять самые жесткие меры по решению проблемы."Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно об этом говорить. Притом воруют все, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся", – передает слова Александра Лукашенко сайт udf.by.После этого глава Администрации президента Александр Косинец рассказал о росте падежа скота. Так, за прошлый год в Минской области погибли 19,6 тысячи представителей крупного рогатого скота, а также 102,8 тысячи свиней. А за первые шесть месяцев 2019 года падеж в регионе составил 10,4 тысячи голов, а свиней – 59,6 тысячи.После обнародования данных белорусский лидер жестко отчитал чиновников. Он пообещал наказать всех людей, причастных к гибели скота. "За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма – для дохлых коров, быков, телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление", – пригрозил президент.Политолог Валерий Карбалевич уверен, что обнародованная информация является приговором аграрной политике . "Сколько раз мы за 25 лет слышали подобные угрозы – и ничего не меняется. Это очередная демонстрация бессилия так называемой "сильной власти", "сильной руки", – добавил эксперт.