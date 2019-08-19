Родившая сына Татьяна Гудзева уверяет, что отцом ее ребенка стал Прохор Шаляпин. И даже записала ребенка в метрике на его фамилию и имя! Хотя сам певец требует ДНК-экспертизы и говорит: Я не очень верю в эту беременность и никакого отношения к этому ребенку я не имею. Я верен Виталине. Я ее очень люблю. А что при этом думает сама Цымбалюк-Романовская? С этим вопросом к ней обратился корреспондент Дни.Ру.

Родившая сына Татьяна Гудзева уверяет, что отцом ее ребенка стал Прохор Шаляпин. И даже записала ребенка в метрике на его фамилию и имя! Хотя сам певец требует ДНК-экспертизы и говорит: "Я не очень верю в эту беременность и никакого отношения к этому ребенку я не имею. Я верен Виталине. Я ее очень люблю". А что при этом думает сама Цымбалюк-Романовская? С этим вопросом к ней обратился корреспондент "Дни.Ру"."Я рада за всех, у кого рождаются детки, – заявила киевская пианистка. – Но, думаю, в конце концов, настоящие родители разберутся, чей это ребенок на самом деле".У самой Цымбалюк-Романовской сегодня другие заботы – она оплакивает перенесшего операцию бывшего мужа. Они хотя уже несколько лет не общаются, хотя в обоих еще сильна обида, Виталина все равно не может не думать о человеке, с которым была так счастлива когда-то. "Я очень переживаю за здоровье бывшего мужа – знаю как он ненавидит больницы и чужих людей рядом с собой", – заверила она.Напомним, что ранее бывшая жена Джигарханяна в интервью "Дни.Ру" заявила: "Я уверена, что если бы мы встретились, Армен Борисович меня бы не узнал. Вернее, не смог бы назвать мои фамилию, имя и отчество. Впрочем, не только мои, наверное – провалы в памяти начались еще при мне, хотя тогда мы могли это скрывать. Не знаю, что с ним делают так называемые друзья, но он резко сдал, причем в мозгу, как я понимаю, происходят уже необратимые, к сожалению, изменения".Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой . Их официальные отношения длились с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. После разрыва народный артист заявил, что в его жизни "произошли не очень хорошие процессы", а Виталина нанесла ему много боли, "много несправедливой боли". Он уверял, что не готов простить Виталину и не желает ее видеть, так как "она повела себя гнусно, она – вор, а не человек". Сама же говорит, что зла не держит на бывшего мужа и благодарна ему за каждый день.