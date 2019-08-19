Звезда сериала Папины дочки Дарья Мельникова опубликовала новое фото. Она шокировала поклонников своим громким заявлением.

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала новое фото. Она шокировала поклонников своим громким заявлением.Под новым постом актриса заявила о предстоящем разводе. Вот только не со своим мужем, а с актером Александром Головиным."Развелись мы с Саньком. Все. Баста. Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из 9 роты...", – написала Даша.Материал дополняется