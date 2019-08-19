Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Перми к понедельнику увеличилось до 34-х. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, госпитализированы 10 детей, один из которых в тяжелом состоянии и 24 взрослых, у семерых из них также тяжелое состояние.

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Перми к понедельнику увеличилось до 34-х. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, госпитализированы 10 детей, один из которых в тяжелом состоянии и 24 взрослых, у семерых из них также тяжелое состояние.Как уточняет ГТРК "Пермь", пострадавшие находятся в краевой клинической детской больнице, ГКБ №4, Пермской краевой клинической больнице, городской больнице №6 и больнице имени Гринберга. Всем оказывается необходимая медпомощь, подчеркнули в региональном Минздраве.Напомним, ЧП случилось в субботу, 17 августа. Во второй половине дня автобус № 53 двигаясь по улице Новогайвинская близ остановки "Лесозавод" въехал в здание. Предварительной причиной аварии явилась техническая неисправность транспортного средства. Водитель и пассажиры получили травмы. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.