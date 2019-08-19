Архитектор-дизайнер, фотограф Сергей Сапонов с профессиональной точки зрения оценил жилище самой известной в России bra, экс-солистке группы “Блестящие”, Анне Семенович. Эксперт уверен, что обстановка в ее 85-метровой квартире далека от идеала.

Архитектор-дизайнер, фотограф СергейСапонов с профессиональной точки зрения оценил жилищесамой известной в России bra, экс-солистке группы “Блестящие”, Анне Семенович.Эксперт уверен, что обстановка в ее 85-метровой квартире далека от идеала.По словам собеседника "Дни.ру",квартира звезды на ул. Гиляровского – это подарок от родителей. При этом ондобавил, что данные об этом разнятся, и в некоторых интервью Анна Семеновичговорит о квартире, как о подарке бывшего визави."Певица заявляла, чтостоимость недвижимости – порядка 40 миллионов рублей, но сейчас подобныеквартиры продаются в вилке от 18 до 25 миллионов. Не будем придираться,возможно, Анна потратила 22 миллиона на ремонт своей достаточно небольшойквартиры", – отметил Сергей Сапонов. "Изначально приобретенную квартиру сремонтом в восточном стиле Анна Семенович не оценила, и с подругой-дизайнеромони отгрохали "Девичью светелку" в неоклассичестком стиле", – прокомментировалэксперт.По его словам, небольшойтамбур с резными платяными шкафами серого цвета ведет в просторную гостиную,которая перетекает в кухню. "Обилие розового, пушистого и рюш нетривиальнонамекает, что девичий интерьер удался", – с иронией добавил Сапонов. Специалистрассказал, что по стилю и сюжету у Анны Семенович с Анастасией Волочковой одинхудожник."Огромный черныйаквариум, стоящий посреди комнаты немного отвлекает от общей цветовойразрозненности. Панно из зеркал с фацетом, серо-голубые стены в венецианскойштукатурке, тряпки, выброшенные на карниз в виде штор и несколько полотен слицом хозяйки борются за внимание глаза, уж слишком много цветовых и смысловыхакцентов в гостиной Семенович", – раскритиковал интерьер звезды дизайнер.По мнению Сапонова, последнийгвоздь в крышку гроба гостиной исполнительницы вбивает натяжной глянцевыйдвухуровневый потолок розового цвета, который в Москве остался только в двухместах – гостиницах на час и в гостиной у Анны Семенович. "Сомнительный такойэксклюзив", – отметил эксперт.Он добавил, что единственнойвещью, заслуживающей внимания, является модульный диван с набивным рисунком отпремиального российского производителя. "Анна в своих интервью заявляет, чтоприобретала мебель на сейлах, стоимость такого дивана даже со скидкой не можетбыть ниже 600 тысяч рублей", – заявил специалист.В противовес декаданса вгостиной у Семенович в кухне царит спокойствие и выдержанность. "Черная матоваякухня с серебрянной патиной, со слов хозяйки, была заказана в Италии, но вдизайне кухни легко просматриваются детали, которые говорят о российскомпроизводителе бизнес-класса. Хотя Анна могла стать жертвой рекламы этогопроизводителя, так как он заявляет именно об Итальянских корнях, хотя всепроизводство сосредоточено в России", – высказался дизайнер.По его словам, не смотряна это, стоимость кухни не менее миллиона рублей. "На полу, под стать мебели,серый керамогранит, на потолке молдинги и китайская люстра с серым текстилем.Китайская люстра в данном ключе отличный способ сэкономить и не проиграть вигру со стилем", – считает Сапонов.Гардеробная – просто мечта для большинства женщин. "Просторная, светлая, грамотноспланированная. Анна разместила встроенные открытые шкафы из белого МДФ сполками и штангами. Потолочная подсветка и огромная люстра отлично освещаютлучшее помещение в квартире Семенович. Единственный минус – это текстиль,который лучше бы смотрелся в особняке Волочковой", – прокомментировал деталиинтерьера певицы дизайнер."Не смотря на дикий кичи декаданс в гостиной, которым Анна хотела, видимо, удивить своих гостей ирассказать о том, что она девушка со вкусом (прости, Анна, не вышло!), квартираСеменович – отличный образчик современного и уютного российского интерьера.Именно того интерьера, который должен быть в меру графичным, местами акцентным,немного контрастным", – отметил Сапонов. "Ну, а гостиная, скажем прямо, кто будетсмотреть на интерьер гостиной в компании , когда будуар-то удался?" -задался вопросом дизайнер.