Архитектор-дизайнер, фотограф Сергей
Сапонов с профессиональной точки зрения оценил жилище
самой известной в России bra, экс-солистке группы “Блестящие”, Анне Семенович.
Эксперт уверен, что обстановка в ее 85-метровой квартире далека от идеала.
Архитектор-дизайнер, фотограф Сергей
Сапонов с профессиональной точки зрения оценил жилище
самой известной в России bra, экс-солистке группы “Блестящие”, Анне Семенович.
Эксперт уверен, что обстановка в ее 85-метровой квартире далека от идеала.
По словам собеседника "Дни.ру",
квартира звезды на ул. Гиляровского – это подарок от родителей. При этом он
добавил, что данные об этом разнятся, и в некоторых интервью Анна Семенович
говорит о квартире, как о подарке бывшего визави.
"Певица заявляла, что
стоимость недвижимости – порядка 40 миллионов рублей, но сейчас подобные
квартиры продаются в вилке от 18 до 25 миллионов. Не будем придираться,
возможно, Анна потратила 22 миллиона на ремонт своей достаточно небольшой
квартиры", – отметил Сергей Сапонов. "Изначально приобретенную квартиру с
ремонтом в восточном стиле Анна Семенович не оценила, и с подругой-дизайнером
они отгрохали "Девичью светелку" в неоклассичестком стиле", – прокомментировал
эксперт.
По его словам, небольшой
тамбур с резными платяными шкафами серого цвета ведет в просторную гостиную,
которая перетекает в кухню. "Обилие розового, пушистого и рюш нетривиально
намекает, что девичий интерьер удался", – с иронией добавил Сапонов. Специалист
рассказал, что по стилю и сюжету у Анны Семенович с Анастасией Волочковой один
художник.
"Огромный черный
аквариум, стоящий посреди комнаты немного отвлекает от общей цветовой
разрозненности. Панно из зеркал с фацетом, серо-голубые стены в венецианской
штукатурке, тряпки, выброшенные на карниз в виде штор и несколько полотен с
лицом хозяйки борются за внимание глаза, уж слишком много цветовых и смысловых
акцентов в гостиной Семенович", – раскритиковал интерьер звезды дизайнер.
По мнению Сапонова, последний
гвоздь в крышку гроба гостиной исполнительницы вбивает натяжной глянцевый
двухуровневый потолок розового цвета, который в Москве остался только в двух
местах – гостиницах на час и в гостиной у Анны Семенович. "Сомнительный такой
эксклюзив", – отметил эксперт.
Он добавил, что единственной
вещью, заслуживающей внимания, является модульный диван с набивным рисунком от
премиального российского производителя. "Анна в своих интервью заявляет, что
приобретала мебель на сейлах, стоимость такого дивана даже со скидкой не может
быть ниже 600 тысяч рублей", – заявил специалист.
В противовес декаданса в
гостиной у Семенович в кухне царит спокойствие и выдержанность. "Черная матовая
кухня с серебрянной патиной, со слов хозяйки, была заказана в Италии, но в
дизайне кухни легко просматриваются детали, которые говорят о российском
производителе бизнес-класса. Хотя Анна могла стать жертвой рекламы этого
производителя, так как он заявляет именно об Итальянских корнях, хотя все
производство сосредоточено в России", – высказался дизайнер.
По его словам, не смотря
на это, стоимость кухни не менее миллиона рублей. "На полу, под стать мебели,
серый керамогранит, на потолке молдинги и китайская люстра с серым текстилем.
Китайская люстра в данном ключе отличный способ сэкономить и не проиграть в
игру со стилем", – считает Сапонов.
Гардеробная – просто мечта для большинства женщин. "Просторная, светлая, грамотно
спланированная. Анна разместила встроенные открытые шкафы из белого МДФ с
полками и штангами. Потолочная подсветка и огромная люстра отлично освещают
лучшее помещение в квартире Семенович. Единственный минус – это текстиль,
который лучше бы смотрелся в особняке Волочковой", – прокомментировал детали
интерьера певицы дизайнер.
"Не смотря на дикий кич
и декаданс в гостиной, которым Анна хотела, видимо, удивить своих гостей и
рассказать о том, что она девушка со вкусом (прости, Анна, не вышло!), квартира
Семенович – отличный образчик современного и уютного российского интерьера.
Именно того интерьера, который должен быть в меру графичным, местами акцентным,
немного контрастным", – отметил Сапонов. "Ну, а гостиная, скажем прямо, кто будет
смотреть на интерьер гостиной в компании , когда будуар-то удался?" -
задался вопросом дизайнер.