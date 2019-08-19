Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый ролик. Поклонники были шокированы происходящим.

Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый ролик. Поклонники были шокированы происходящим.На записи запечатлено как полузащитник дерется на ринге вместе с популярным рэпером Александром Тарасовым, более известным как T-killah. На видео заметно, что мужчины наносят друг другу сильные удары.К слову, в жизни спортсмена и музыканта связывают дружеские отношения. Они даже называют себя братьями, так как у них одинаковые фамилии."Как вы думаете, у кого пошла кровь?" – поинтересовался у подписчиков Дмитрий.Исход поединка неизвестен. По крайней мере, на странице футболиста. Но его можно узнать, посмотрев ролик на YouTube-канале Александра.Поклонники начали высмеивать спарринг-партнеров. "Не позорьте такой вид, как бокс, девочки!", "Два додика!", "Все-равно вам каждый второй при встрече наваляет!", "Я не понял, а кто в лифчике дерется?", "Драться вообще не умеете", – насмехались над звездами пользователи Сети."Думаю, что Саня получил", – высказался фолловер.Напомним, недавно футболист уже сполна получил от злопыхателей. Как писали ранее "", подписчики были возмущены внешним видом Тарасова, в котором он посмел явиться в храм.