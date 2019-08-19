В городе Обь Новосибирской области пришлось эвакуировать жителей дома, который пошел трещинами.

Дом разрушается из-за строительных работ, которые ведутся во дворе, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.Из-за стройки у дома просел фундамент, и на несущих стенах образовались трещины. 37 жильцов, в том числе 24 ребенка, вынуждены были выехать из своих квартир. Часть эвакуированных разместили в местной школе, многие же отправились пожить к родственникам.Отмечается, что эвакуировали лишь жителей первого подъезда, остальные остались в своих квартирах. На территории дома дежурят полицейские – они охраняют имущество граждан.Дом ранее признали аварийным. В комиссии по ЧС заверили, что угрозы обрушения нет. Специалисты выяснят, связана ли просадка фундамента со строительством.