Ряд звезд российского шоу-бизнеса застали на дегустации вин в Крыму. В их числе оказалась и Наташа Королева.

Рядзвезд российского шоу-бизнеса застали на дегустации вин в Крыму. В их числеоказалась и Наташа Королева.Исполнители побывали в Массандре. В частности, посетила святая святых крымского виноделия Наташа Королева. Фотодоказательства опубликовала в Twitter украинский блогер Roksolana Today.В подписи к снимкам она отметила, что звезды прибыли "прибухнуть на халяву". На одном из фото улыбающаяся Наташа Королева с томным взглядом держит в руке бокал. На другом она запечатлена с не менее довольным видом, проходящей мимо столика с бокалами.Отметим, что некоторые пользователи Сети раскритиковали певицу за внешний вид. "Почему Королева вечно выглядит как баба-колхозница одетая шмотом с рынка? (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. Ред.)" – написала одна из них.Напомним, ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну. Певица возмутилась тем, что на одном из украинских каналов транслировали ее концерт, с которым звезду не пустили приехать на родину.Как писали "Дни.ру", недавно СМИ сообщили о том, что готовится к пополнению в семье. Известие прокомментировала сама певица. Певица разместила в Stories Instagram скриншот статьи под названием "Наташа Королева готовится стать бабушкой". По словам артистки, заголовок материала не соответствует действительности.