Певица Ольга Бузова выпустила очередной хит под названием Лайкер. На днях на YouTube появился клип на этот трек.

Певица Ольга Бузова выпустила очередной хит под названием "Лайкер". На днях на YouTube появился клип на этот трек.По сюжету Ольга заметила, что ее парень ставит лайки другим девчонкам в социальных сетях. Кстати, бойфренда певицы сыграл известный блогер и музыкант DAVA.Исполнительница вне себя от гнева, поэтому решает задать неверному избраннику настоящую взбучку. Сначала она ударяет ему сковородой по голове, а после и вовсе начинается нешуточная драка между возлюбленными.В клипе были и особенно жестокие сцены. Например, DAVA разбил об голову Ольги стеклянную бутылку. А та, в свою очередь, скинула парня с лестницы.В какой-то момент их гнев перерастает в безудержную страсть. Певец кидает Бузову на кровать, падает сверху и начинает покрывать ее поцелуями.Отметим, что DAVA стал популярным благодаря социальной сети Instagram. В его аккаунте более 7 миллионов подписчиков. К слову, сейчас парень начал строить музыкальную карьеру. Его хиты "Кислород", "Танцуй как пчела", "Буду пьяным" уже во всех топ-чартах на электронных музыкальных платформах.