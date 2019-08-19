Андрей Малахов продолжает расследовать убийство Instagram-модели Екатерины Семочкиной. Шоумен привел в студию программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 бывшего клиента умершей.

Андрей Малахов продолжает расследовать убийство Instagram-моделиЕкатерины Семочкиной. Шоумен привел в студию программы "Прямой эфир"на телеканале "Россия 1" бывшего клиента умершей.24-летняя студентка медицинского института, популярная девушка-блогерЕкатерина Семочкина найдена мертвой в чемодане. Красивая жизнь, элитныепутешествия, дорогие подарки – на все эти прелести жизни модель зарабатывала,оказывая интим-услуги.Последним ее клиентом стал 33-летний Максим Гареев. Послеинтимной близости мужчина зарезал Семочкину кухонным ножом. Сейчас Гареевнаходится в СИЗО, он признал свою вину. Задержанный сообщил следствию, что вдень убийства Екатерина унизила его, чем очень разозлила. Между тем ходятслухи, что Максима заставили признаться в преступлении.В студию "Прямого эфира" пригласили постоянного клиентаЕкатерины Семочкиной. Мужчина, который назвался Андреем, считает, что показанияпризнавшегося в убийства Максима Гареева – это ложь. По его словам, Катя всегдаоказывала услуги на высшем уровне и никогда не грубила. Появившись в студии,клиент Семочкиной выразил соболезнования родителям умершей девушки."Меня это очень удивило, потому что за все время нашегообщения она никогда ни одного грубого слова, никогда не унижала. Она, я уверен,обожала мужчин, любила секс. Она всегда к мужчинам относилась с уважением,какого бы возраста… Посудите сами, две встречи, дальше у нас общение потелефону и в переписке, мы не встречаемся и она не обрывает общение, она не хамит, негрубит. Она всегда с уважением отвечает", – рассказал Андрей в студии программы"Прямой эфир".Появление бывшего клиента Екатерины Семочкиной на съемочнойплощадке возмутило некоторых экспертов. Например, депутат Московской городской ДумыЛюдмила Стебенкова сказала, что происходящее на передаче – это паноптикум. Онапрямо высказала ведущему Андрею Малахову недовольство."Мы сейчас рассуждаем об отношении мужчины и женщины, какотношения: деньги –товар. Это ужасно, вас это не удивляет всех? Это безумиекакое-то! Эта девочка, которая могла быть матерью, женой, она занимаетсянепонятно чем и мы спокойно так обсуждаем. До чего мы дошли, до чего дошлообщество?" – сокрушалась Стебенкова в сегодняшнем выпуске "Прямой эфир".Актер Владимир Стеклов тоже был недоволен происходящим наплощадке. Правда, его гнев был направлен не на ведущего, а в сторону мужчины,который представился клиентом Екатерины Семочкиной."Вы начали за здравие, выразив соболезнования родителям, апотом озвучили в подробностях прайс-лист родителям, одновременно, причем безсекундной паузы. Я не понимаю мотивации вашей абсолютно, что заставляет вас?Зачем было обнажать, в первую очередь не для студии, которая кричит из зала: "Давайподробности!", а вот для родителей каяться и приносить свои соболезнования, и втоже время в подробностях…" – не скрывал своего негодования Владимир Стеклов.Ведущий ток-шоу Андрей Малахов, попыталсяурезонить экспертов, устроивших ему трепку. Шоумен отметил, что сегодняшний выпуск ток-шоудолжен стать уроком, для девушек, которые в поисках лучшей жизни готовы продаватьсвое тело."Когда девочки из провинции смотрят на Катю, которая тревел-блогер, которыедумают: "Блин, она путешествует, я тоже хочу, нужно скорее в Москву". А дальшеприезжает, и она не понимают, что путь на этот лежак на пляже только один –через пять клиентов в день", – заявил Андрей Малахов программе