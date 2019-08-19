Андрей Малахов продолжает расследовать убийство Instagram-модели
Екатерины Семочкиной. Шоумен привел в студию программы Прямой эфир
на телеканале Россия 1 бывшего клиента умершей.
Андрей Малахов продолжает расследовать убийство Instagram-модели
Екатерины Семочкиной. Шоумен привел в студию программы "Прямой эфир"
на телеканале "Россия 1" бывшего клиента умершей.
24-летняя студентка медицинского института, популярная девушка-блогер
Екатерина Семочкина найдена мертвой в чемодане. Красивая жизнь, элитные
путешествия, дорогие подарки – на все эти прелести жизни модель зарабатывала,
оказывая интим-услуги.
Последним ее клиентом стал 33-летний Максим Гареев. После
интимной близости мужчина зарезал Семочкину кухонным ножом. Сейчас Гареев
находится в СИЗО, он признал свою вину. Задержанный сообщил следствию, что в
день убийства Екатерина унизила его, чем очень разозлила. Между тем ходят
слухи, что Максима заставили признаться в преступлении.
В студию "Прямого эфира" пригласили постоянного клиента
Екатерины Семочкиной. Мужчина, который назвался Андреем, считает, что показания
признавшегося в убийства Максима Гареева – это ложь. По его словам, Катя всегда
оказывала услуги на высшем уровне и никогда не грубила. Появившись в студии,
клиент Семочкиной выразил соболезнования родителям умершей девушки.
"Меня это очень удивило, потому что за все время нашего
общения она никогда ни одного грубого слова, никогда не унижала. Она, я уверен,
обожала мужчин, любила секс. Она всегда к мужчинам относилась с уважением,
какого бы возраста… Посудите сами, две встречи, дальше у нас общение по
телефону и в переписке, мы не встречаемся и она не обрывает общение, она не хамит, не
грубит. Она всегда с уважением отвечает", – рассказал Андрей в студии программы
"Прямой эфир".
Появление бывшего клиента Екатерины Семочкиной на съемочной
площадке возмутило некоторых экспертов. Например, депутат Московской городской Думы
Людмила Стебенкова сказала, что происходящее на передаче – это паноптикум. Она
прямо высказала ведущему Андрею Малахову недовольство.
"Мы сейчас рассуждаем об отношении мужчины и женщины, как
отношения: деньги –товар. Это ужасно, вас это не удивляет всех? Это безумие
какое-то! Эта девочка, которая могла быть матерью, женой, она занимается
непонятно чем и мы спокойно так обсуждаем. До чего мы дошли, до чего дошло
общество?" – сокрушалась Стебенкова в сегодняшнем выпуске "Прямой эфир".
Актер Владимир Стеклов тоже был недоволен происходящим на
площадке. Правда, его гнев был направлен не на ведущего, а в сторону мужчины,
который представился клиентом Екатерины Семочкиной.
"Вы начали за здравие, выразив соболезнования родителям, а
потом озвучили в подробностях прайс-лист родителям, одновременно, причем без
секундной паузы. Я не понимаю мотивации вашей абсолютно, что заставляет вас?
Зачем было обнажать, в первую очередь не для студии, которая кричит из зала: "Давай
подробности!", а вот для родителей каяться и приносить свои соболезнования, и в
тоже время в подробностях…" – не скрывал своего негодования Владимир Стеклов.
Ведущий ток-шоу Андрей Малахов, попытался
урезонить экспертов, устроивших ему трепку. Шоумен отметил, что сегодняшний выпуск ток-шоу
должен стать уроком, для девушек, которые в поисках лучшей жизни готовы продавать
свое тело.
"Когда девочки из провинции смотрят на Катю, которая тревел-блогер, которые
думают: "Блин, она путешествует, я тоже хочу, нужно скорее в Москву". А дальше
приезжает, и она не понимают, что путь на этот лежак на пляже только один –
через пять клиентов в день", – заявил Андрей Малахов программе