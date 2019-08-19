Иранский танкер покинул Гибралтар, сообщает газета The Wall Street Journal. Это произошло, несмотря на американский ордер на задержание судна по обвинению в нарушении законов США.

Иранский танкер покинул Гибралтар, сообщает газета The Wall Street Journal. Это произошло, несмотря на американский ордер на задержание судна по обвинению в нарушении законов США.Гибралтар отклонил требование Соединенных Штатов, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана. В Тегеране объявление об освобождении танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.Ранее стало известно, что на судно, которое подозревали в перевозке нефти в Сирию, набрали новую команду из индийцев и украинцев, а название изменили с "Грейс Уан" на "Адриан Дариа".