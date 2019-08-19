Звезды заигрались – третью неделю подряд балуют нас и преподносят подарки. Вот и наступающая семидневка тоже порадует изобилием возможностей, считает астролог Юлия Урусэль. Специально для читателей Дни.ру специалист составила подробный гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года.

Звезды заигрались – третью неделю подряд балуют нас и преподносят подарки. Вот и наступающая семидневка тоже порадует изобилием возможностей, считает . Специально для читателей "Дни.ру" специалист составила подробный гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года.Первая половина обещает удачные знакомства, новые предложения по работе, результативные встречи, поддержку со стороны руководства или влиятельных людей, разрешение юридических вопросов, которые давно ожидают своего часа.Отнеситесь очень внимательно к знакомствам и контакты, которые будут завязываться (особенно в сфере бизнеса). Это один из самых удачных периодов для обучения, для презентации (как собственной, так и своей работы), преподавания, публикаций, активного продвижения своих услуг на новый уровень или в новом формате, для путешествий, повышения квалификации, поиска квалифицированной юридической помощи, если вы в ней нуждаетесь.Покупки тоже в это время будут удачными и долгожданными. Если давно откладывали приобретение, то точно стоит позволить себе самый лучший телефон или навороченный компьютер.Наиболее удачные для покупок дни: 19, 22, 24, 25 августаВторая половина недели принесет в нашу жизнь новый накат романтического настроения. Венера и Марс только в субботу 24-го августа сольются в одно единое целое, а мы уже со среды почувствуем их запал. Ну, что может быть прекраснее?Мужское и женское начала слились в гармонии, радости и нам того же желают. Многие почувствуют зов природы и устремятся работать над отношениями, внешностью, доходами, захочется любовных приключений и экспериментов. И тут я прошу минуточку внимания для всех тех до кого долетят стрелы купидона. И Венера и Марс будут находиться в знаке прагматичной Девы, а отсюда появится желание переформатировать своего партнёра в идеального. Но, увы, так не бывает.Если хотите, чтобы зарождающиеся отношения перешли в разряд серьезных, то пожалуйста "отключите голову", "выключите критику" и думайте о вечном, а не о том, насколько ваш партнёр хорошо зарабатывает или достаточно ли он образован. Совет всем да любовь!ОвенОвнам предстоит немало потрудиться на наступающей неделе. Праздное лето на излете – надо настраиваться на рабочий ритм. Вы преодолеете все препятствия и доведете до конца все дела, начатые ранее. Неделя начнется весьма интенсивно. Предстоит много общаться, а это процесс весьма энергозатратный. Семья или партнер тоже требуют внимания.Берегите силы, чтобы к четвергу не свалиться от усталости. Особенно внимательны к себе будьте в пятницу. Обязательно регулярно расслабляйтесь. Займитесь спортом, пересмотрите своё питание.ТельцыДля Тельцов наступающая неделя будет особенно продуктивной.Вас ждут интересные предложения по работе, поддержка от руководства, повышение по службе, премии и новые проекты. И именно сейчас самое подходящее время для покупки недвижимости, инвестиций и развития собственных бизнес-идей.Согласно гороскопу на неделю с 19 по 25 августа, в любви Тельцам тоже фартит. Кто-то отправится в Загс, другие встретят свою вторую половинку или задумаются над тем, что пришло время обзавестись потомством.БлизнецыУважаемые Близнецы рог изобилия на наступающей неделе направлен в вашу сторону: кто-то готовит для вас хороший презент, а может нежданно негаданно посчастливится даже наполнить кошелек шелестящими купюрами. Неделя благоприятна для обращения за кредитом, вложения денег или разрешения финансового спора.А вот в личной жизни звезды предрекают полный штиль – никаких обид, тревог, разлук и обещают полное взаимопонимание с партнером. Но, если вам пока не с кем поворковать, одевайте все лучшее сразу и вперед. Шансы встретить недостающую половину весьма высоки.РакНеделя в целом пройдет спокойно. Отдыхайте больше и постарайтесь исключить нервозные ситуации. По возможности побудьте дома, посвятите время благоустройству своего жилища: гороскоп на неделю с 19 по 25 августа гласит, что сейчас – самое время.Кстати, ваши близкие – дети, родители нуждаются во внимании. И, конечно, не забывайте о супруге – романтический ужин освежит ваши отношения. В середине недели высока вероятность приятного знакомства, которое, кстати, может иметь весьма серьезные перспективы.ЛевЛьвам предстоит на неделе множество встреч, контактов и поездок. Все поступающие предложения тщательно обдумывайте. Вообще для вас наступает довольно удачный период, но для верности сохраняйте рассудок.В личной жизни бурь ничто не предвещает. Более того, возможны приятные перемены. Близкие поддержат вас во всем. И если что, не бойтесь попросить в долг.Неделя благоприятна для творчества. Дайте волю фантазии! Ваш креатив сорвет аплодисменты!ДеваДля Дев гороскоп на начало недели с 19 по 25 августа сулит успех во всех сферах жизни. Вопросы карьеры, признания, получения наград, поддержки со стороны руководства или в вашей жизни появятся покровители, которые смогут помочь вам в реализации ваших планов.А будут и такие счастливчики среди вас, которым поступит предложение из области фантастики. Долго не размышляйте, а реагируйте на предложения мгновенно.Удача сейчас на вашей стороне. В выходные лучше встретится с друзьями или отправиться в путешествие.ВесыВесы на наступающей неделе окажутся в гуще событий. Вы можете завязать полезные знакомства и получить поддержку. Ваши друзья сделают что-то или вы узнаете о них нечто, от чего ваша дружба укрепится или наоборот, даст трещину. Вообще больше общайтесь – встречайтесь, приглашайте гостей, идите в общество, коммуницируйте и общайтесь в социальных сетях.Если у вас есть тот единственный, то пришло время пригласить его в гости. Украсьте стол свечами, приготовьте вкусный ужин и вам наверняка поступит предложение руки и сердца! Внимание к вашей персоне может поступить и от начальства – босс отметит ваши успехи, а может быть даже обрадует вас повышением заработной платы. Сейчас вообще отличный период для реализации самых смелых идей. Оставьте пока в покое свою внешность – вы в порядке. Воздержитесь от крупных покупок – поберегите деньги.СкорпионНеделя обещает быть весьма разноплановый. Вполне вероятны денежные поступления, поездка, оформление документов, масса звонков, встреч и аудиенций. Наберитесь терпения и будьте настойчивы, ведь именно сейчас возможно решение актуальных для вас вопросов, связанных со страхованием, получением наследства, кредитов и взысканием долгов.Сейчас вам нужен человек, на которого вы могли бы положиться, иначе все может закончиться перенапряжением – в этом вопросе гороскоп на неделю с 19 по 25 августа четок и категоричен. Друзья могут оказать вам помощь. Вполне гармоничны сейчас и отношения с партнером.СтрелецПрямо с понедельника у Стрельцов начнется новая жизнь. Вы близки к намеченным целям. И как говорят мастера Цигун, сидите на потоке! Любые перемены, какими болезненными они бы ни казались ранее были только вам на пользу!Пришло время действовать и получать дивиденды за проделанную ранее работу. Вся наступающая неделя будет благоприятна для увеличения дохода, оформления различных документов, обучения, презентаций, путешествий, переезда или начала нового этапа в личной жизни.КозерогДля Козерогов наступающая неделя – период финансовых рисков. От кредитов, займов и других крупных трат лучше сейчас воздержаться. Увы, сейчас, в финансах не все так гладко, как хотелось бы. Супруги, партнеры по бизнесу или возлюбленные могут давить и требовать выполнения каких-то обязательств. Будьте благосклоннее к ним и не спешите делать выводы.Вплоть до среды нужно быть особенно бдительным. Тщательно обдумайте свое решение ведь обстоятельства, как показывает гороскоп на неделю с 19 по 25 августа, скорее всего, против вас. К выходным будьте особенно внимательны к детям. Возможны семейные конфликты. Сохраняйте спокойствие и кризиса удастся миновать.ВодолейДля Водолеев наступающая неделя принесет только позитивные последствия – массу новых знакомств, интересных проектов, участия в выступлениях, бизнес форумах, возможно вы решитесь начать писать свою первую книгу или решите стать видеоблогером. Реально все!Будьте внимательны к знакам Вселенной – то, о чем вы давно мечтали вот-вот окажется на расстоянии дыхания, не проплывите мимо в пассивном созерцании, а протяните руку. Вы вообще сейчас баловень судьбы. Так что не стесняйтесь требовать какой-бы сферы это ни касалось... Будь то увеличение жалования, улучшение условий работы или снижение стоимости аренды жилья и так далее. А вот к близким сами проявите внимание, особенно к родителям – они сейчас нуждаются в вас.РыбыЗвезды благоприятствуют на этой неделе саморазвитию и личностному росту Рыб. У вас могут появиться новые друзья, открыться творческий потенциал. Не исключена поездка с один из дней с 19 по 25 августа.Могут возникнуть вопросы, связанные с недвижимостью (аренда, купли-продажа). На работе у вас крепкие позиции, руководство вами довольно. Но если вы желаете повышения в должности или увеличения зарплаты, надо еще потрудиться.