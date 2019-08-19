Модель Ирина Шейк постоянно снимается для глянцевых журналов и модных домов. Кроме того, россиянка активно ведет социальные сети, делясь там всевозможными фотографиями.

Модель Ирина Шейк постоянно снимается для глянцевых журналов и модных домов. Кроме того, россиянка активно ведет социальные сети, делясь там всевозможными фотографиями.Так, накануне, звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На снимке она сидит в неестественной позе и смотрит исподлобья мимо камеры.На ней платье горчичного цвета без рукавов. Кроме того, стилисты решили разнообразить амплуа Ирины, поэтому отрезали ей челку до середины лба.Декораторы свели количество реквизита в кадре к минимуму. С одной стороны виднеется лишь парящая черная птица, с другой сидит белый пушистый пес.Поклонникам фотография совершенно не понравилась. "Фото не очень", "Сразу вспомнила ужастик "Звонок", "Похоже на постер фильма ужасов", "Как с похмелья", "Кадр сделали ужасный", "Чумазенькая Ирка", – критиковали злопыхатели."Почему ты такая страшненькая?", – язвительно поинтересовался пользователь Сети.Напомним, в мае стало известно о разрыве модели и ее возлюбленного – голливудского актера Брэдли Купера. В отношениях, которые длились четыре года, у пары родилась дочь. Экс-супругам удалось договориться по вопросам опекунства без вмешательства суда.