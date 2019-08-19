Накануне в социальной сети Twitter разразился очередной скандал. На этот раз участиками конфликта стали экс-волейболист сборной России, доигровщик уфимского Урала Алексей Спиридонов и фигуристка Елизавета Туктамышева.

Накануне в социальной сети Twitter разразился очередной скандал. На этот раз участиками конфликта стали экс-волейболист сборной России, доигровщик уфимского "Урала" Алексей Спиридонов и фигуристка Елизавета Туктамышева.Фигуристка раскритиковала судей, работавших на матче "Зенита" и "Ахмата" на своей страничке в Twitter. Девушку возмутили ошибки, которые арбитр допустил по ходу игры.Она публично высмеяла их и предложила бригаде судить матчи "Тосно", "Динамо" из Петербурга и пермского "Амкара". К слову, это клубы, которых уже нет, сообщает газета .Вскоре эту запись увидел экс-волейболист сборной России Алексей Спиридонов. По данным , он не смог пройти мимо высказывания спортсменки и вставил свои пять копеек."Помолчи лучше, чучело", – резко обратился доигровщик уфимского "Урала" к Туктамышевой.Поклонники моментально встали на защиту фигуристки. Они были возмущены грубым обращением к ней со стороны Алексея."Спир, я к тебе нормально отношусь… Правда… Но прекрати оскорблять женщину… Некрасиво как-то", – обратился к экс-волейболисту один из пользователей социальной сети.Напомним, 22-летняя Елизавета уже успела стать чемпионкой России, мира и Европы. Кроме того, она добилась первенства на I зимних юношеских Олимпийских играх.