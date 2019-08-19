Электронные торги, облачные сервисы, умные контракты делают процессы более прозрачными и понятными.

Цифровизация постепенно входит во все сферы экономики, не оставляя в стороне и ЖКХ. И пока где-то десятилетиями не могут переселить жильцов из аварийных домов, параллельно происходят цифровые трансформации. Это и переход от бумажных квитанций за коммунальные услуги к облачным сервисам, онлайн-платежи, автоматизация бизнес-процессов, внедрение сервисов для экономии ресурсов (датчики света) и умных контрактов в капремонте.Шестнадцатого августа в Сочи завершилась III Межрегиональная конференция по вопросам организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Главные темы мероприятия – электронные аукционы по капремонту, изменение законодательства и цифровые возможности капительного ремонта. Например, уже сейчас можно следить за ходом ремонта в своем доме в режиме реального времени или контролировать процесс с помощью умных контрактов. Организатором мероприятия стала компания РТС-тендер (электронная площадка России). Среди участников – представители Минстроя РФ, ФАС, Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов и делегации из регионов: от Камчатки до Краснодарского края.Ремонт на торгахСейчас есть два способа накопления взносов на капремонт: либо на счете регионального оператора, либо на специальном счете дома, говорит заместитель исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Павел Сысоев. При этом, здесь важно учитывать региональную программу капремонт, в которой прописаны плановые сроки работ по каждому дому.Стоит отметить, что собираемость взносов за капремонт из года в год растет (именно на деньги жильцов проводятся ремонтные работы). Так, по данным АРОКР, в прошлом году этот показатель достиг 95%. За первое полугодие этого года уровень собираемости составил 91,74%. Всего в региональной программе капремонта участвуют 734,1 тыс многоквартирных домов, из них 12,1% находятся на спецсчетах (самостоятельно копят деньги на ремонт), основная часть – через регионального оператора.Раньше все процедуры закупок в регионах определялись самостоятельно, и в основном существовали на бумаге. Такие заявки было сложно оценивать конкурсной комиссии, а сам процесс занимал много времени и ресурсов, отмечает Павел Сысоев. Электронные аукционы появились осенью 2016. Все 85 регионов должны были сформировать реестры добросовестных квалифицированных подрядных организаций и проводить торги на специальных площадках, как РТС-тендер, например.Безусловно, сами электронные площадки – это более технологичное решение, которое позволяет экономить время и деньги всем участникам процесса, в первую очередь - средства граждан. Самому подрядчику проще работать с оптовым покупателем, а региональный оператор выставляет на торги большой объем аукционов по капремонту. Работает эффект масштаба. Кроме того, выигрывает та организация, которая предлагает наименьшую цену. Получается, что ремонт делают дешевле, чем первоначальная максимальная цена. В целом это прозрачный процесс и возможность выбрать лучшего подрядчика.В случае со спецсчетом, жители должны сами найти подрядчика, а сам объем работ в данном случае будет гораздо меньшим.Одна из проблем проведения аукционов в капремонте - дефицит квалифицированных подрядчиков. Конкуренция сейчас сильно разнится в зависимости от вида работ и региона. Есть субъекты, где число участников аукционов составляет 10 организаций, а где-то находится только один подрядчик (в отдаленных регионах, Приволжском округе, Северо-Западном). Поэтому в среднем по стране цифра невысокая– 1,6 заявок на один аукцион."Здесь возникают своего рода ножницы – когда регион либо смотрит сквозь пальцы на нарушения со стороны подрядчиков, либо вносит их в реестр недобросовестных, тогда у него вообще не остается подрядчиков. Поэтому самая большая проблема - найти этот баланс", - отмечает Павел Сысоев.Основные нарушения, как правило, связаны со срывами сроков исполнения работ. Но здесь важно понимать причину таких нарушений. Не всегда невыполнения работа – это однозначная вина подрядчика.Новые технологииСделать процесс проведения капремонта в доме прозрачным и безболезненным для жителей должны новые технологии, в том числе – цифровые.Сейчас новые технологии, которые используются в капремонте, имеют два вектора, продолжает Павел Сысоев. Первый момент – увеличение межремонтных интервалов. Например, рост срока эксплуатации крыши за счет использования современных материалов. Второй – технологичность и скорость процессов. К примеру, фасадные система, которые можно монтировать круглый год.Важным является и момент контроля и отчетности. В настоящее время регионы ежемесячно и ежеквартально публикуют отчеты по выполнению программ капремонта. На ресурсе "Реформа ЖКХ" можно посмотреть информацию о завершенных работах. У каждого регоператора есть своя автоматизированная система. Например, в Московской области с помощью такой системы можно отслеживать ход ремонта в режиме реального времени – веб-трансляции с камер, которые размещены на некоторых объектах.Это касается еще одного важного направления - цифровизации процессов в капремонте. И здесь уже сделан первый шаг – это электронные торги, которые дают прозрачность и открытость. Теперь необходимо сделать второй шаг – начать администрирование контрактов в электронной форме (смарт-контракты).Сейчас после проведения торгов, заключается контракт, все опять возвращается на бумагу, и начинаются проблемы – срыв сроков, непрозрачность, сложность регулирования исполнения контракта, отмечает гендиректор "РТС-тендер" Владимир Лишенков."Два года назад мы запустили проект (модуль исполнения контрактов): разложили договор в электронном виде по обязательствам, к каждому пункту привязали сроки исполнения и перечь документов. У подрядчика и у заказчика есть электронная подпись. Договор подписан, и машина начинает следить за тем, как исполняется контракт. Если есть какие-то просрочки, система автоматически начинает применять штрафные санкции", - рассказывает он.Таким образом, решаются вопросы с единой базой хранения документов, контроля исполнения обязательств, ведется претензионная работа, и все это абсолютно прозрачно. Пилотный проект используется в стройотрасли Подмосковье с 2017 года, в планах масштабировать на другие регионы. Уже сейчас почти на треть снизились сроки исполнения контрактов, на 40% уменьшилось сроки оплаты. Также параллельно внедряется маркет-сервис - платформа электронной коммерции для закупочной отрасли.Что это дает обычному потребителюПо словам экспертов, сервисы позволяют лучше проводить администрирование процессов, и итоге эффективнее управлять домом. Сроки проведения ремонта вместе с подготовительным этапом могут снизиться на треть.Применение электронных технологий улучшает дисциплинированность участников процесса, отмечает руководитель управления развития отраслевых проектов РТС-тендер Виктор Баранов. Сюда можно отнести и принцип необратимости данных. Например, невозможно подписать акт принятия работ задним числом, чтобы не платить просрочку. Когда подрядчик знает, что за пределами какого-то времени к нему применят санкции, он заинтересован в качественной работе. Таким образом, улучшается администрирование процессов. Для жильца это значит более высокая гарантия получения высокого качества.Все переходит к цифре, и в капитальном ремонте, в сфере ЖКХ – она также неизбежна, уверены эксперты.Сегодня в целом меняется отношение к ремонту, часто обратная связь от регионов после проведения капремонт, положительная, говорит Павел Сысоев. Даже когда мы проводим у себя в квартире ремонт – это всегда неудобства и стеснения, тут то же самое. Жители вправе смотреть, как расходуются их взносы на капремонт. Электронные технологии должны сделать этот процесс более прозрачным.В ближайшие пять лет на цифровизацию российской экономики, по словам премьера Дмитрия Медведева, планируется потратить 1,8 трлн рублей. В ближайшие пять-шесть лет цифровизация может обеспечить до 11% прироста ВВП страны. Весной Минстрой России утвердил стандарты умных городов, которые планируют внедрить в течение пяти лет во всех населенных пунктах (где живет более 100 тыс человек). А к осени должна появиться стратегия цифровизации стройотрасти. Пока же доля домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, составляет 76,6% (данные Росстата за 2018 год).