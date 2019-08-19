Со дня скоропостижной смерти Аллы Вербер прошло ровно две недели. Коллеги и партнеры фэшн-директора ЦУМа до сих пор не могу прийти в себя от шока. Что уж говорить о близких Аллы Константиновны! О судьбе ее дочери рассказала главная светская львица столицы Алена Кравец, которая часто одевалась у Вербер.

Со дня скоропостижной смерти Аллы Вербер прошло ровно две недели. Коллеги и партнеры фэшн-директора ЦУМа до сих пор не могу прийти в себя от шока. Что уж говорить о близких Аллы Константиновны! О судьбе ее дочери рассказала главная светская львица столицы Алена Кравец, которая часто одевалась у Вербер."Алла Константиновна – мама российской моды, – убеждена Кравец. – Она открыла нам многие марки, бренды, научила не рядится, а наряжаться. Я рада, что дело Вербер продолжает ее дочь Катя. Знаю, что она уехала жить в Киев, где наполняет модным коллекциями местный ЦУМ и владеет там бутиком Dolce & Gabbana и Dolce & Gabbana kids".Модница Кравец рассказала, что Екатерина Вербер говорит на английском лучше, чем по-русски – она родилась в канадском Торонто, после школы изучала литературу в Эдинбургском университете, потом училась в США, работала в России, а теперь строит модный бизнес на Украине. "Катя во всем брала пример с легендарной мамы и сделала головокружительную карьеру от байера до управляющей брендами в компании Mercury, – восхищается Алена. – Она дважды в год отправляется по регулярному маршруту fashion-профессионалов – на показы в четырех столицах. И уже на их основе формирует ассортимент своих магазинов – тонко чувствует веяния моды".Возможно, жизнь и бизнес в Киеве Екатерины стали косвенной причиной ее отказа хоронить мать в России. Все же знают о непростых отношениях двух стран.При этом после смерти 61-летней Аллы Константины ее дочь стала одной из основных наследниц – спустя полгода Кате с бабушкой предстоит вступить в права на шикарную квартиру на Тверском бульваре Москвы, набитую антиквариатом и шедеврами живописи.Напомним, скончалась в любимой Италии, где отдыхала с семьей, днем 6 августа. Официальной причиной смерти стал менингококковый сепсис. Врачи в Форте-дей-Марми оказались бессильны перед этим внезапно проявившимся коварным инфекционным заболеванием. Им на помощь прилетели израильские эскулапы, но спустя сутки после первых симптомов фешен-директор ЦУМа умерла. Похоронили ее в Торонто на 9-й день.