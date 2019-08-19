Почти две тысячи человек оказались в зоне паводка в Приморье. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков, размыты дороги. Вода в реках поднялась из-за сильных дождей, которые принес с собой тайфун Кроса.

Почти две тысячи человек оказались в зоне паводка в Приморье. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков, размыты дороги. Вода в реках поднялась из-за сильных дождей, которые принес с собой тайфун "Кроса".В этот район Уссурйска большая вода пришла в считаные часы. Теперь передвижение по местным улицам возможны только на лодках. Кто-то покидает свои дома, но часть жильцов решает все же остаться.Не помогает даже местная дамба – метровой высоты. Жители затопленных домов говорят, что просили власти укрепить защитное сооружение еще до паводка.Коммунальщики разводят руками – воды пришло так много, что укрепление барьера здесь — бесполезная трата времени и средств. В перспективе нужно строить новую дамбу.В самом Уссурийске есть несколько районов расположенных в низинах. За сутки вода в местных реках поднялась больше, чем на полтора метра и потоки устремились туда. Но стихию пока удается сдерживать.Это один из районов Уссурийска, которому грозит подтопление, здесь скапливаются сточные воды после сильных ливней, сейчас их откачивают с помощью пожарных машин. А это уже второй рубеж обороны – водоналивные дамбы, некоторое время они смогут сдерживать локальный паводок.В Уссурийск вода пришла из Октябрьского района, что расположен выше по течению реки Раздольной. У села Новогеоргиевка зарегистрирован исторический максимум подъема уровня – 999 см. Там превентивные меры по укреплению дамбы не помогли, власти успели лишь вовремя эвакуировать жителей.Несколько десятков подтопленцев поселили в районном центре в Покровке, в пункте временного размещения.На южных и северных территориях приморья пик паводка миновал, но теперь вода идет в сторону Ханкайских рек и озер — там возможны подтопления дорог, мостов, приусадебных участков. Краевое МЧС распространило экстренное предупреждение. Там, откуда вода уже ушла, идут аварийно-восстановительные мероприятия. Начинают работать спецкомиссии по оценке ущерба.