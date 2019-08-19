Слухи о том, что в семье Лены Катиной не все гладко, муссировались уже давно. Но лишь сейчас в окружении певицы подтвердили информацию.

Слухи о том, что в семье Лены Катиной не все гладко, муссировались уже давно. Но лишь сейчас в окружении певицы подтвердили информацию.Новость о том, что Лена Катина разводится с исполнителем и музыкантом Сашо Кузмановичем, подтвердил ее пиар-директор Иван Кудрявцев. "Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание", – сообщил он.Говорят, решение юридических вопросов не займут много времени, ведь Лена и Сашо не имеют претензий друг к другу. Бывшие влюбленные договорились о том, что их четырехлетний сын Александр останется с Леной в Москве. При этом певица не намерена чинить препятствий Сашо во встречах с наследником. В окружении супругов говорят, что решение разойтись они приняли давно."Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению", – цитирует людей из близкого окружения Катиной и Кузмановича .Напомним, бывшая солистка группы "Тату" вышла замуж за сербского рок-музыканта Сашо Кузмановича, который старше ее на девять лет, в августе 2013 года. Долгое время пара жила на побережье Лос-Анджелеса. Интересно, что до заключения брака Лена и Сашо были знакомы много лет.