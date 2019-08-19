Наиболее популярный способ дистанционного мошенничества - звонок от «сотрудника банка»

Наиболее популярный способ дистанционного мошенничества - звонок от «сотрудника банка»За 2 недели августа во Владимирской области полиция зарегистрировала более двух десятков случаев дистанционного мошенничества. По данным регионального УМВД, доверчивые граждане лишились около 1,5 миллиона рублей.Наиболее популярный способ дистанционного мошенничества - звонок от «сотрудника банка». Злоумышленник сообщает человеку о незаконном списании денег с его счёта и просит назвать по телефону реквизиты и пароль к банковской карте для того, чтобы сохранить якобы потерянные средства.Часто мошенники от имени знакомых рассылают в месседжерах и соцсетях сообщения с просьбой одолжить немного денег.Нередки случаи, когда злоумышленники сообщают жертвам о возможности получения компенсации за ранее купленные некачественные лекарства или БАДы, и просят перевести некоторую сумму за возврат потраченных средств.Если преступников находят, то вернуть деньги получается не всегда. Жертвами обмана становятся не только пенсионеры, но и молодые, образованные и преуспевающие люди. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть предельно внимательными и бдительными.