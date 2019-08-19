На кухне обнаружили вырванные соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа

На кухне обнаружили вырванные соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газаРегиональный СледКом продолжает расследование взрыва газа в Коврове, в результате которого пострадали 12 человек.Напомним, ночью 28 июня 2019 года в полицию обратилась женщина, сообщив, что ее пьяный сын хулиганит, даже выгнал ее из дома. Она переживала, что он может включить газовую колонку в квартире, где остался муж инвалид.К дому прибыли спасатели и правоохранители.В момент вскрытия входной двери раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, начался пожар. В результате взрыва разрушилась межквартирная перегородка, в нескольких квартирах выбило окна.Погиб один человек – 70-летний пенсионер. 6 августа 2019 года в ожоговом центре скончалась еще одна из пострадавших – 75-летняя пенсионерка, проживавшая в соседнем подъезде.12 августа из больницы выписали 47-летнего мужчину, спровоцировавшего происшествие. Его отвезли в стационар специализированной клиники под наблюдение врачей и для проведения психиатрической экспертизы.Основная версия случившегося - неадекватные действия мужчины. На кухне обнаружили вырванные соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа.На допросе мужчина не смог объяснить свое поведение, пояснив, что плохо помнит события, «слышал голоса».