Пока бывший президент Украины Петр Порошенко ходит по допросам, его супруга Марина решила найти для себя новое занятие. Возглавляемый бывшей первой леди культурный фонд выделил миллионы гривен на съемки комедии о Донбассе. Но инициатива жены политика пришлась по душе далеко не всем.

Пока бывший президент Украины Петр Порошенко ходит по допросам, его супруга Марина решила найти для себя новое занятие. Возглавляемый бывшей первой леди культурный фонд выделил миллионы гривен на съемки комедии о Донбассе. Но инициатива жены политика пришлась по душе далеко не всем.На съемки комедийного фильма о Донбассе культурный фондМарины Порошенко выделил почти девять миллионов гривен (порядка 23 миллионоврублей). При этом фильм может получить еще более семи миллионов гривен отГоскино Украины.Картина носит название "Котик с горящими глазами",сообщает издание "Страна". Ожидается, что на широкие экраны лентавыйдет в октябре. Режиссером выступил Валентин Тихий. По мнению инициаторовсъемок, спонсируемая женой Порошенко картина поможет украинцам избавиться оттравм войны.Новость об участии Марины Порошенко в судьбе картины вызвалакрайне негативную реакцию у интернет-пользователей. "Одно слово -сволочи", – написал комментатор Goga Ivanov."Скоро ее муженька посадят и будет весело", -отметил в свою очередь Евгений Иванов.Пока жена спонсирует сомнительное кино, ее супругходит на допросы в Государственное бюро расследований. Против бывшегопрезидента и его окружения возбуждено более 10 уголовных дел. Его обвиняют вкоррупции, легализации преступных доходов, давлении на судебную систему.Последний допрос бывшего главы государства состоялся напрошлой неделе. Поддержать Порошенко пришли несколько десятков активистов, втом числе его младший сын Михаил.Несмотря на то, что его отец все пять лет президентства велборьбу с русским языком, с журналистами парень общался на великом и могучем. Даи вообще, признался -младший, в повседневном общении он предпочитаетязык Пушкина и Лермонтова, а на мове практически не говорит.