Пока бывший президент Украины Петр Порошенко ходит по допросам, его супруга Марина решила найти для себя новое занятие. Возглавляемый бывшей первой леди культурный фонд выделил миллионы гривен на съемки комедии о Донбассе. Но инициатива жены политика пришлась по душе далеко не всем.
Пока бывший президент Украины Петр Порошенко ходит по допросам, его супруга Марина решила найти для себя новое занятие. Возглавляемый бывшей первой леди культурный фонд выделил миллионы гривен на съемки комедии о Донбассе. Но инициатива жены политика пришлась по душе далеко не всем.
На съемки комедийного фильма о Донбассе культурный фонд
Марины Порошенко выделил почти девять миллионов гривен (порядка 23 миллионов
рублей). При этом фильм может получить еще более семи миллионов гривен от
Госкино Украины.
Картина носит название "Котик с горящими глазами",
сообщает издание "Страна". Ожидается, что на широкие экраны лента
выйдет в октябре. Режиссером выступил Валентин Тихий. По мнению инициаторов
съемок, спонсируемая женой Порошенко картина поможет украинцам избавиться от
травм войны.
Новость об участии Марины Порошенко в судьбе картины вызвала
крайне негативную реакцию у интернет-пользователей. "Одно слово -
сволочи", – написал комментатор Goga Ivanov.
"Скоро ее муженька посадят и будет весело", -
отметил в свою очередь Евгений Иванов.
Пока жена спонсирует сомнительное кино, ее супруг
ходит на допросы в Государственное бюро расследований. Против бывшего
президента и его окружения возбуждено более 10 уголовных дел. Его обвиняют в
коррупции, легализации преступных доходов, давлении на судебную систему.
Последний допрос бывшего главы государства состоялся на
прошлой неделе. Поддержать Порошенко пришли несколько десятков активистов, в
том числе его младший сын Михаил.
Несмотря на то, что его отец все пять лет президентства вел
борьбу с русским языком, с журналистами парень общался на великом и могучем. Да
и вообще, признался -младший, в повседневном общении он предпочитает
язык Пушкина и Лермонтова, а на мове практически не говорит.