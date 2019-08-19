Президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным антироссийским выпадом. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве лидер Незалежной сделал провокационное заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным антироссийским выпадом. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве лидер Незалежной сделал провокационное заявление.В ходе переговоров Зеленский попросил Нетаньяху признатьголод на Украине в 1932-1933 годах "геноцидом украинского народа".Глава израильского правительства прибыл в украинскую столицу в понедельник, 19 августа.Лидер Незалежной напомнил гостю о Холокосте, жертвамикоторого стали более двух миллионов евреев, живших на Украине. "Нашинароды пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторуюмировую войну, тоталитарный советский режим", – сказал Зеленский.Заявление украинского лидера вызвало бурю негодования."И чем этот швыбзик отличается от своего предшественника Порошенко? Ростоми комплекцией разве что. А в мозгах все та же пещерная русофобия", -прокомментировал слова пользователь Twitter Константин Симонов.Украинские власти объявили так называемый голодомор актом"тоталитарного террора" против населения. В Москве действия Киеваназывают попыткой политизировать историю и поссорить народы двух стран.Стоит отметить, что голод 1932-1933 годов охватил не толькоУкраину, но и обширные территории Поволжья, Западной Сибири, Южного Урала. Поподсчетам историков, погибли около восьми миллионов человек разных национальностей.Из них порядка 2,5 миллиона – в России.Ранее упростил получение украинского гражданствадля россиян, "подвергшихся преследованиям по политическимубеждением". По его словам, Украина предоставит убежище каждому, чьи праваи свободы нарушаются на родине.