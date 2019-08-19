Президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным антироссийским выпадом. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве лидер Незалежной сделал провокационное заявление.
Президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным антироссийским выпадом. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве лидер Незалежной сделал провокационное заявление.
В ходе переговоров Зеленский попросил Нетаньяху признать
голод на Украине в 1932-1933 годах "геноцидом украинского народа".Глава израильского правительства прибыл в украинскую столицу в понедельник, 19 августа.
Лидер Незалежной напомнил гостю о Холокосте, жертвами
которого стали более двух миллионов евреев, живших на Украине. "Наши
народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую
мировую войну, тоталитарный советский режим", – сказал Зеленский.
Заявление украинского лидера вызвало бурю негодования.
"И чем этот швыбзик отличается от своего предшественника Порошенко? Ростом
и комплекцией разве что. А в мозгах все та же пещерная русофобия", -
прокомментировал слова пользователь Twitter Константин Симонов.
Украинские власти объявили так называемый голодомор актом
"тоталитарного террора" против населения. В Москве действия Киева
называют попыткой политизировать историю и поссорить народы двух стран.
Стоит отметить, что голод 1932-1933 годов охватил не только
Украину, но и обширные территории Поволжья, Западной Сибири, Южного Урала. По
подсчетам историков, погибли около восьми миллионов человек разных национальностей.
Из них порядка 2,5 миллиона – в России.
Ранее упростил получение украинского гражданства
для россиян, "подвергшихся преследованиям по политическим
убеждением". По его словам, Украина предоставит убежище каждому, чьи права
и свободы нарушаются на родине.