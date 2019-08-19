Нападающий московского футбольного клуба Спартак Эсекьель Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины для подготовки к отборочному турниру на летние Олимпийские игры-2020 в Японии.

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины для подготовки к отборочному турниру на летние Олимпийские игры-2020 в Японии.Матчи отбора пройдут в январе 2020 года в Колумбии. Помимо 22-летнего форварда "красно-белых", вызов получили еще 25 футболистов.Estos son los futbolistas convocados para la #SelecciónMayor y #Sub23 que jugarán amistosos en el mes de septiembre en fecha FIFA