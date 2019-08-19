Актера Александра Хмельницкого вызвала на детектор лжи
возлюбленная Диана Дорофеева. В эфире ток-шоу На самом деле на Первом канале
артист клялся, что не изменяет избраннице.
Актера Александра Хмельницкого вызвала на детектор лжи
возлюбленная Диана Дорофеева. В эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом канале
артист клялся, что не изменяет избраннице.
Дорофеева заподозрила любимого в измене, когда ей на
электронную почту пришли странные письма. Неизвестный человек прислал Диане фотографии,
компрометирующие Александра.
"После празднования помолвки я начала получать угрозы. Но
этим не закончилось, где-то через неделю начали появляться фото и видео молодой
девушки, которая гуляет с Сашей, обнимает его целует. Я не хотела этому верить,
я спрашивала у Саши, а он не знает, не понимает", – рассказала Дорофеева в
эфире ток-шоу "На самом деле".
Более того две недели назад на пороге дома Дианы, появилась 24-летняя
Анастасия Малевская. Девушка сообщила, что собирается замуж за Хмельницкого,
якобы артист даже сделал ей предложение. Анастасия предъявила помолвочное кольцо
и заявила, что это подарок Александра. Также молодая особа принесла кошелек,
принадлежащий актеру.
"Сказала: "Он забыл его у меня". Я пыталась с ней поговорить
по-хорошему, она начала кричать, орать, что ее избивает. Я открываю этот
кошелек при ней, а там, кроме нескольких купюр и мелочи, моя фотография с вырезанными
глазами", – рассказала участница сегодняшнего выпуска "На самом деле".
Сам Александр Хмельницкий утверждает, что встречался с
Анастасией Малевской один раз – они случайно пересеклись на улице. Однако
проверка на детекторе лжи показала, что артист врет.
После в студии появилась дочь Александра – Анастасия Хмельницкая.
Девушка обвиняет Диану в чудовищных вещах.
"Эта женщина просто мстит мне, она не останавливается в
своих кознях, уже дошло до того, что она пытается развести меня с моим мужем",
– рассказала дочь актера ведущему Дмитрию Шепелеву.
Экспертам программы удалось выяснить, что между Дианой и дочерью артиста -Анастасией – давний конфликт. Женщины на дух друг друга не переносят. Дорофеева
действительно пыталась расстроить брак падчерицы.
Также благодаря полиграфу в студии стало ясно, что Хмельницкая и Малевская
знакомы. Анастасия в сговоре с подругой пыталась сорвать свадьбу отца. Александр
действительно знаком с приятельницей наследницы, однако романтических отношений
между ними никогда не было.