Актера Александра Хмельницкого вызвала на детектор лжи возлюбленная Диана Дорофеева. В эфире ток-шоу На самом деле на Первом канале артист клялся, что не изменяет избраннице.

Актера Александра Хмельницкого вызвала на детектор лживозлюбленная Диана Дорофеева. В эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом каналеартист клялся, что не изменяет избраннице.Дорофеева заподозрила любимого в измене, когда ей наэлектронную почту пришли странные письма. Неизвестный человек прислал Диане фотографии,компрометирующие Александра."После празднования помолвки я начала получать угрозы. Ноэтим не закончилось, где-то через неделю начали появляться фото и видео молодойдевушки, которая гуляет с Сашей, обнимает его целует. Я не хотела этому верить,я спрашивала у Саши, а он не знает, не понимает", – рассказала Дорофеева вэфире ток-шоу "На самом деле".Более того две недели назад на пороге дома Дианы, появилась 24-летняяАнастасия Малевская. Девушка сообщила, что собирается замуж за Хмельницкого,якобы артист даже сделал ей предложение. Анастасия предъявила помолвочное кольцои заявила, что это подарок Александра. Также молодая особа принесла кошелек,принадлежащий актеру."Сказала: "Он забыл его у меня". Я пыталась с ней поговоритьпо-хорошему, она начала кричать, орать, что ее избивает. Я открываю этоткошелек при ней, а там, кроме нескольких купюр и мелочи, моя фотография с вырезаннымиглазами", – рассказала участница сегодняшнего выпуска "На самом деле".Сам Александр Хмельницкий утверждает, что встречался сАнастасией Малевской один раз – они случайно пересеклись на улице. Однакопроверка на детекторе лжи показала, что артист врет.После в студии появилась дочь Александра – Анастасия Хмельницкая.Девушка обвиняет Диану в чудовищных вещах."Эта женщина просто мстит мне, она не останавливается всвоих кознях, уже дошло до того, что она пытается развести меня с моим мужем",– рассказала дочь актера ведущему Дмитрию Шепелеву.Экспертам программы удалось выяснить, что между Дианой и дочерью артиста -Анастасией – давний конфликт. Женщины на дух друг друга не переносят. Дорофеевадействительно пыталась расстроить брак падчерицы.Также благодаря полиграфу в студии стало ясно, что Хмельницкая и Малевскаязнакомы. Анастасия в сговоре с подругой пыталась сорвать свадьбу отца. Александрдействительно знаком с приятельницей наследницы, однако романтических отношениймежду ними никогда не было.