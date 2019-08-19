Певец и композитор опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое поклонников всерьез обеспокоиться. На снимке Игорь Николаев предстал без обручального кольца.

Певеци композитор опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое поклонников всерьезобеспокоиться. На снимке Игорь Николаев предстал без обручального кольца.О том, что артист не надевает символ брака, былоизвестно и ранее. Но свежий кадр подогрел слухи о том, что в семье ИгоряНиколаева не все так гладко, как кажется.Многие гадают, с чем может быть связано нежеланиезвезды носить кольцо на безымянном пальце. Наблюдениепородило домыслы: пользователи соцсети считают, что у 59-летнего певца возниклипроблемы в отношениях с 37-летней Юлией Проскуряковой.Наиболее смелые поклонники напрямую спросили у Игоря Николаева оботсутствии символа брака. Однако он предпочел не отвечать любопытным фолловерам.Естьи ряд тех, кто до сих пор считает, что композитору не стоило в своем время расставатьсяс Наташей Королевой. "Игорь, ну неверит народ в вашу с Юлей любовь! Не верит! Наташа была вашей девушкой поистине!Вы друг друга дополняли, оба очень талантливые!!! Вы в сознании людей неразделимы!!!" – написал один из комментаторов под публикацией артиста.Отметим, что недавно с женой отметили день рожденияЮлии, проведя праздник в кругу семьи в Подмосковье. В начале месяца Проскуряковаодна отправилась на отдых: она побывала в Абхазии и Сочи, а певец с дочкойВероникой ждали маму дома.В скором времени Юлия Проскурякова и отпразднуютгодовщину брака. Они вместе почти 14 лет. Супруги рассказывали, что сталименьше скандалить и все проблемы решают мирно.