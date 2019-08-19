Певец
и композитор опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое поклонников всерьез
обеспокоиться. На снимке Игорь Николаев предстал без обручального кольца.
Певец
и композитор опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое поклонников всерьез
обеспокоиться. На снимке Игорь Николаев предстал без обручального кольца.
О том, что артист не надевает символ брака, было
известно и ранее. Но свежий кадр подогрел слухи о том, что в семье Игоря
Николаева не все так гладко, как кажется.
Многие гадают, с чем может быть связано нежелание
звезды носить кольцо на безымянном пальце. Наблюдение
породило домыслы: пользователи соцсети считают, что у 59-летнего певца возникли
проблемы в отношениях с 37-летней Юлией Проскуряковой.
Наиболее смелые поклонники напрямую спросили у Игоря Николаева об
отсутствии символа брака. Однако он предпочел не отвечать любопытным фолловерам.
Есть
и ряд тех, кто до сих пор считает, что композитору не стоило в своем время расставаться
с Наташей Королевой. "Игорь, ну не
верит народ в вашу с Юлей любовь! Не верит! Наташа была вашей девушкой поистине!
Вы друг друга дополняли, оба очень талантливые!!! Вы в сознании людей не
разделимы!!!" – написал один из комментаторов под публикацией артиста.
Отметим, что недавно с женой отметили день рождения
Юлии, проведя праздник в кругу семьи в Подмосковье. В начале месяца Проскурякова
одна отправилась на отдых: она побывала в Абхазии и Сочи, а певец с дочкой
Вероникой ждали маму дома.
В скором времени Юлия Проскурякова и отпразднуют
годовщину брака. Они вместе почти 14 лет. Супруги рассказывали, что стали
меньше скандалить и все проблемы решают мирно.