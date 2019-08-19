Накануне певец Николай Басков опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Ролик сильно разозлил россиян.

Накануне певец Николай Басков опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Ролик сильно разозлил россиян.На видео запечатлены сам исполнитель, нынешний президент Украины Владимир Зеленский и певица Таисия Повалий. Запись архивная, довольна старая. Они втроем выступали на каком-то шоу, где Владимир был в роли ведущего и активно разыгрывал с музыкантами какую-то юмористическую сценку."Все меняется, но наш творческий союз с @tpovaliyofficial останется навсегда в наших и ваших сердцах❤️и мы ещё не раз споем на бис (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал пост Басков.Первые камни полетели в сторону главы Украины. "Лучше быть хорошим комиком, чем плохим президентом", "Какое хорошее видео! Каждый своим делом занимается", – с сарказмом писали пользователи Сети."Все-все-все и все ради денег. Было есть и будет", – высказал мнение фолловер, намекая, судя по всему, что Басков опубликовал видео из-за возможной материальной выгоды.Многие, тем не менее, отметили, что творческий союз Николая и Таисии действительно был волшебным. "Мои самые любимые песни с вами и с Таисей Повалий", "Шикарный Творческий Тандем!!!✌🏻👌🏻👍🏻💕 Все Ваши Дуэты, Коленька с Таечкой @tpovaliyofficial , были Великолепными и Незабываемыми навсегда!", "И Николай, и Таисия звезды!!", – не скрывали своего восхищения поклонники.