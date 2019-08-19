С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.В постановлении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации, отмечается, что провозить можно не более 5 кг овощей и фруктов, а все излишки будут отправляться назад или уничтожаться за счёт собственника. Для более крупных партий требуются фитосанитарные сертификаты. При этом эксперты поясняют, что такие меры действовали и ранее, а новые нормативные акты необходимы для более эффективной работы таможенных служб и конкретизации уже существующих правил.Подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановление распространяется на все виды транспорта. Наряду с этим нововведения затронут почтовые отправления, а также членов экипажей судов, самолётов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.Уточняется, что данные правила будут распространяться и на букеты цветов. Теперь без оформления документов разрешается ввоз не более трёх букетов, в каждом из которых не должно быть более 15 цветков.