Сегодня мы рассказываем о десятилетней Арине Шараповой из Сергиева Посада. У девочки тяжелый нейромышечный левосторонний грудопоясничный сколиоз. Арина уже перенесла две операции на позвоночнике.

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