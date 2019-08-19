Испанский остров Гран-Канария подвергся природному катаклизму. По всему острову горят тропические леса.

Испанский остров Гран-Канария подвергся природному катаклизму. По всему острову горят тропические леса.На данный момент пламя охватило уже более шести тысяч гектаров леса в провинции Лас-Пальмас. Почти две тысячи человек эвакуированы с острова.В срочном порядке в безопасные районы вывезли не только местных жителей, но и туристов. По данным , спасатели перевезли и домашних животных.Из-за сильного ветра и жары не удается потушить пожар. Огонь распространяется очень быстро и уже вплотную подобрался к населенным пунктам, сообщает "". Более 40 из них эвакуированы.С огнем борются 700 человек и 16 единиц спецтехники. Тушить пытаются и с воздуха с помощью противопожарной авиации. Кроме того, на подмогу пожарным Гран-Канарии уже прибыли их коллеги с соседнего Тенерифе.