Как минимум, одиннадцать медведей разного возраста окружили грузовик с рабочими и выпрашивали подачку. Люди не растерялись и сняли на камеру телефона наглое поведение диких зверей.

Как минимум, одиннадцать медведей разного возраста окружили грузовик с рабочими и выпрашивали подачку. При этом самый отважный молодой зверь подошел к машине на минимальное расстояние, вставал на задние лапы и махал людям в надежде на угощение.Сидевшие в грузовике мужчины не растерялись и сняли на камеру телефона наглое поведение животных, однако кормить их предусмотрительно не стали.Видео с медведями было опубликовано в сообществе рыбаков и охотников Якутии, инцидент, вероятно, произошел в Республике Саха.