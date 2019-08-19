В семье певицы Валерии случилось радостное событие. Женился ее старший сын Артемий.

В семье певицы Валерии случилось радостное событие. Женился ее старший сын Артемий.Старший ребенок, 24-летний Артемий женился на Натальей Коренной из Новокузнецка. Свадебная церемония прошла в швейцарии в узком кругу. Певица Валерия узнала о церемонии буквально накануне. Оказывается, роман ее сына стал для артистки новостью. "Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: "Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!" О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат", – рассказала Валерия.Впрочем, Наталья не раз была в гостях у артистки, присутствовала на юбилее Иосифа Пригодина. Но, по утверждению Валерии, у них никогда не было разговоров о совместном будущем и тем более браке. "Конечно, порадовались и в то же время опешили. "Тема, мы не сможем приехать. У нас концерт, который нельзя отменить", – объяснила сыну. Тот спокойно ответил: "Мам, ничего страшного. Потом посидим". В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане", – цитирует Валерию . Она объяснила, почему наследник предпочел ограничиться скромной, если не сказать, тайной церемонией. "Сказал, что на большой праздник они пока не заработали, а брать деньги с родителей не хотят", – сообщила певица.Новоиспеченные супруги живут в Монтре, где снимают квартиру. "В его характере присутствует европейский прагматизм. Решил, если с Наташей преодолеют рубеж в пять лет, то тогда и устроят торжество. В противном случае зачем тратить большие деньги? В этом есть зерно", – рассудила .Интересно, что пока с родителями невестки певица пока незнакома. Впрочем, она их увидит на дне рождения Артемия в конце августа в Швейцарии. рассказала о новоиспеченной родственнице: "Наташа на год младше Темы, по образованию эвент-менеджер и психолог. Познакомились во время учебы. Несколько раз я даже говорила сыну: "Вот бы тебе такую же жену, как Наталья, – умную, воспитанную". Наверное, сработала материнская интуиция".