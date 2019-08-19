Супруга Дмитрия Диброва, Полина сообщила, что произошло накануне перед поездкой в Барселону. Девушка ужасно расстроена из-за случившегося.

Супруга Дмитрия Диброва, Полина сообщила, что произошло накануне перед поездкой в Барселону. Девушка ужасно расстроена из-за случившегося.Как оказалось, ведущий забыл чемодан в аэропорту прямо перед посадкой. "Во время отпуска муж-бабушка побежал пописить, а заодно завернул в кафе – накатить для настроения перед рейсом", – прокомментировала случившееся Лена Миро.К слову, это был багаж Полины. В нем находились 4 пары обуви, два ремня, 2 сумки, вся ее декоративная косметика и,наконец, украшения."Короче, разница в возрасте дала о себе знать. Полина Диброва – молодая, здоровая и фертильная девка. Вот только беда – муж старше на 30 лет и похож на бабушку", – отметила Лена.По мнению Миро, у Дмитрия уже начался старческий маразм. "У бабушки, что естественно, уже деменция. Полину, что тоже естественно, это сильно расстроило – забыли ее чемодан, с ее вещами, которых не так и много, потому что бабушка Дима жену не балует", – подчеркнула блогер."У него – простатит и деменция, а у нее – чемодан, полный купальников и презервативов", – насмехается блогер.Лена не понимает браки, где у супругов такая разница в возрасте. Она считает, что рано или поздно молодая жена наставит рога старому возлюбленному.