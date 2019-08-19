В политической элите Белоруссии неспокойно. О возможной отставке президента республики Александра Лукашенко эксперты говорили с прошлого года. Сам Батька покинул Минск и обратился к чиновникам с важным заявлением.
В политической элите Белоруссии неспокойно. О возможной отставке президента республики Александра Лукашенко эксперты говорили с прошлого года. Сам Батька покинул Минск и обратился к чиновникам с важным заявлением.
На днях Лукашенко совершил поездку в Минскую область. Вместе
с чиновниками белорусский лидер проверил состояние сельского хозяйства в
регионе. Глава региона Анатолий Исаченко рассказал президенту о борьбе с сорняками.
Чиновник похвастался, что благодаря закупке специального средства напрямую у производителей, минуя посредников, удалось сэкономить дополнительные бюджетные средства. От услышанного Лукашенко остался не в восторге.
Президент обратился к руководителю комитета госконтроля Леониду Анфимову. "Это
твоя работа", – заявил глава государства.
Он поручил Анфимову проверить факты переплаты в регионах и
призвал поскорее разобраться с посредниками. "Вы, наверное, до выборов
тянете. Наверное, собрались с Румасом (премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
– Прим. ред.) уходить. Так не надо тянуть – уходите сейчас!" – передает слова
Лукашенко интернет-портал UDF.by.
О скорой отставке Румаса поговаривают уже не первый месяц. В
2018 году возлагал большие надежды на его правительство, но теперь,
судя по всему, разочаровался в главе правительства.
Недавно Батька распек чиновников за резкий падеж скота. Во
время рабочего визита в Гомельскую область Лукашенко объявил, что страна не
досчиталась 85 тысяч голов. "Еще раз повторяю для правительства и на будущее:
за падеж скота сядете в тюрьму", – возмутился президент.
Ранее в Telegram-каналах прошла информация, что
может отправить Румаса в отставку после парламентских выборов, которые
состоятся осенью этого года. Его преемником прочат министра иностранных дел
Белоруссии Владимира Макея. В экспертной среде он имеет репутацию сторонника
сближения с Западом.