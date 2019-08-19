В политической элите Белоруссии неспокойно. О возможной отставке президента республики Александра Лукашенко эксперты говорили с прошлого года. Сам Батька покинул Минск и обратился к чиновникам с важным заявлением.

В политической элите Белоруссии неспокойно. О возможной отставке президента республики Александра Лукашенко эксперты говорили с прошлого года. Сам Батька покинул Минск и обратился к чиновникам с важным заявлением.На днях Лукашенко совершил поездку в Минскую область. Вместес чиновниками белорусский лидер проверил состояние сельского хозяйства врегионе. Глава региона Анатолий Исаченко рассказал президенту о борьбе с сорняками.Чиновник похвастался, что благодаря закупке специального средства напрямую у производителей, минуя посредников, удалось сэкономить дополнительные бюджетные средства. От услышанного Лукашенко остался не в восторге.Президент обратился к руководителю комитета госконтроля Леониду Анфимову. "Этотвоя работа", – заявил глава государства.Он поручил Анфимову проверить факты переплаты в регионах ипризвал поскорее разобраться с посредниками. "Вы, наверное, до выборовтянете. Наверное, собрались с Румасом (премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.– Прим. ред.) уходить. Так не надо тянуть – уходите сейчас!" – передает словаЛукашенко интернет-портал UDF.by.О скорой отставке Румаса поговаривают уже не первый месяц. В2018 году возлагал большие надежды на его правительство, но теперь,судя по всему, разочаровался в главе правительства.Недавно Батька распек чиновников за резкий падеж скота. Вовремя рабочего визита в Гомельскую область Лукашенко объявил, что страна недосчиталась 85 тысяч голов. "Еще раз повторяю для правительства и на будущее:за падеж скота сядете в тюрьму", – возмутился президент.Ранее в Telegram-каналах прошла информация, чтоможет отправить Румаса в отставку после парламентских выборов, которыесостоятся осенью этого года. Его преемником прочат министра иностранных делБелоруссии Владимира Макея. В экспертной среде он имеет репутацию сторонникасближения с Западом.