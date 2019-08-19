Бывший игрок сборной России, доигровщик уфимского Урала Алексей Спиридонов в грубой форме ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая раскритиковала работу судьи на матче шестого тура российской премьер-лиги Зенит – Ахмат (0:0).

Бывший игрок сборной России, доигровщик уфимского "Урала" Алексей Спиридонов в грубой форме ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая раскритиковала работу судьи на матче шестого тура российской премьер-лиги "Зенит" – "Ахмат" (0:0)."Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча "Зенит" – "Ахмат" еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо СПб" и "Амкара", – написала Туктамышева в социальной сети Twitter. В комментариях к записи Туктамышевой Спиридонов написал: "Помолчи лучше, чучело".Помолчи лучше, чучело)))— Alexey Spiridonov (@spirik15) August 18, 2019На седьмой минуте матча "Зенит – "Ахмат" арбитр встречи Алексей Матюнин удалил капитана грозненцев Ризвана Уциеав. Затем судья принял несколько спорных решений: не назначил пенальти в ворота гостей и не засчитал гол зенитовца Эмилиано Ригони. В итоге обе стороны имели серьезные претензии к судейству.Напомним, "Зенит" с 14 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на 11-й строчке, имея в активе семь очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 августа на выезде сыграют с "Уфой", а грозненцы на следующий день встретятся с ЦСКА.