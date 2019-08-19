Жизнь знаменитостей похожа на бесконечный сериал. Тут вы встретите словесные перепалки в социальных сетях, откровенные фотографии моделей, известия о громких свадьбах и разводах. Чтобы сориентироваться в огромном потоке новостей, Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года.

Жизнь знаменитостей похожа на бесконечный сериал. Тут вы встретите словесные перепалки в социальных сетях, откровенные фотографии моделей, известия о громких свадьбах и разводах. Чтобы сориентироваться в огромном потоке новостей, "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года.Певица Анита Цой совсем не боится демонстрировать свои недостатки. В личном микроблоге звезда разместила снимок, на котором она позирует в купальном костюме.В кадре артистка лежит на яхте. Исполнительница запечатлена без косметики. "Дорогая Анита, вы прекрасны и у вас шикарная фигура!", – написал один из поклонников.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года, читайте в и специальных .