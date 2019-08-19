Артистка поделилась с поклонниками в Instagram откровением. Виктория Дайнеко рассказала, что забывает тексты песен.

Артисткаподелилась с поклонниками в Instagram откровением. Виктория Дайнеко рассказала, что забываеттексты песен.Исполнительница опубликовала видео, как поет подгитару, подсматривая слова на пюпитре. Оказывается, что она забывает не тольконовые тексты, но и своих давние хиты."Тот случай, когда текст и незапомнить, и не прочитать вовремя. На самом деле, я реально постоянно забываюслова, могу песню петь 10 лет и все равно забыть", – рассказала 32-летняя Виктория Дайнеко. Подписчики не осудили певицу. Напротив, многиеподдержали ее и признались, что память нередко изменяет и им.Напомним, Виктория Дайнеков свое время победила на проекте "Фабрика звезд-5", после чего с ней сталработать композитор Игорь Матвиенко. С тех пор у нее вышли четыре альбома.Засвою карьеру звезда отметилась романами с певцами Павлом Артемьевым, ДмитриемПакуличевым ("Корни") и Алексеем Воробьевым. Как писали "Дни.ру", с 2014 года встречалась с барабанщиком Дмитрием Клейманом, вышла за него замуж и родила дочь. В 2017-м парарассталась.Недавно вновь появились слухи отом, что между и Алексеем Воробьевым возобновилисьромантические отношения. Сами исполнители предпочитают особенно некомментировать данную информацию или говорят, что их связывает только теплаядружба.