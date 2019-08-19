Артистка
поделилась с поклонниками в Instagram откровением. Виктория Дайнеко рассказала, что забывает
тексты песен.
Артистка
поделилась с поклонниками в Instagram откровением. Виктория Дайнеко рассказала, что забывает
тексты песен.
Исполнительница опубликовала видео, как поет под
гитару, подсматривая слова на пюпитре. Оказывается, что она забывает не только
новые тексты, но и своих давние хиты.
"Тот случай, когда текст и не
запомнить, и не прочитать вовремя. На самом деле, я реально постоянно забываю
слова, могу песню петь 10 лет и все равно забыть", – рассказала 32-летняя Виктория Дайнеко. Подписчики не осудили певицу. Напротив, многие
поддержали ее и признались, что память нередко изменяет и им.
Напомним, Виктория Дайнеко
в свое время победила на проекте "Фабрика звезд-5", после чего с ней стал
работать композитор Игорь Матвиенко. С тех пор у нее вышли четыре альбома.
За
свою карьеру звезда отметилась романами с певцами Павлом Артемьевым, Дмитрием
Пакуличевым ("Корни") и Алексеем Воробьевым. Как писали "Дни.ру", с 2014 года встречалась с барабанщиком Дмитрием Клейманом, вышла за него замуж и родила дочь. В 2017-м пара
рассталась.
Недавно вновь появились слухи о
том, что между и Алексеем Воробьевым возобновились
романтические отношения. Сами исполнители предпочитают особенно не
комментировать данную информацию или говорят, что их связывает только теплая
дружба.